Candy Crush Friends Saga, bilgisayar ve mobil cihazlarda (Android iOS) ücretsiz oynanabilen şeker patlatma oyunu
Candy Crush Friends Saga, bilgisayar ve mobilde oynanan popüler şeker patlatma oyunu. Candy Crush serisinin en yeni bulmaca oyunu yenilenmiş grafikleri, eğlenceli oyun modları ve arkadaşlarınızın da yardımıyla geçebileceğiniz yüzlerce seviye ile karşınızda. Candy Crush Friends Saga bilgisayara indirip oynamak için hemen yukarıdaki Candy Crush Friends Saga İndir butonuna tıklayın.
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Serinin yeni oyununda arkadaşlarınız Candy Krallığı’nın dört bir yanına yayılmış durumda. Onları bulmak için üçlü eşleştirme bulmaca oyununa katılın. Bu arkadaşların tatlı şeker kombinasyonları yapma ve engelleri aşmada siz yardım edecek benzersiz güçleri var! Şekerleri değiştirip eşleştirerek ödüller, arkadaşlar ve tatlı toplanabilir kıyafetlerin kilidini açın. Ne kadar fazla şeker toplarsanız gücünüz o kadar artar. Bu eğlenceli yeni Candy Crush bulmaca oyununda kurabiyeden çikolataya bir sürü leziz ödül sizi bekliyor. En sevdiğiniz oyun modları şimdi her zamankinden daha tatlı!
- Geçilecek yüzlerce seviye: Yolculuğunuz boyunca birçok tatlı arkadaşla tanışacaksınız.
- Şeker arkadaşlarınız her zaman yanınızda: Bölümleri geçmenizde size yardımcı olmaya hazırlar.
- Seviyeleri tamamladığınız zaman Yeti ve arkadaşlarının danslarını izleyin.
- Eğlenceli, yeni oyun modları: Kurabiyeleri çikolataya bandırın, ahtapot ve mamutları özgür bırakın.
- Arkadaşlarınızı bir çıkartma albümünde saklayın ve kıyafetlerini değiştirin.
- Üç boyutlu tatlı dünyaları keşfedin.
- İnternetsiz de oynanabilir.
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