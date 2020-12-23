Candy Crush Friends Saga, bilgisayar ve mobilde oynanan popüler şeker patlatma oyunu. Candy Crush serisinin en yeni bulmaca oyunu yenilenmiş grafikleri, eğlenceli oyun modları ve arkadaşlarınızın da yardımıyla geçebileceğiniz yüzlerce seviye ile karşınızda. Candy Crush Friends Saga bilgisayara indirip oynamak için hemen yukarıdaki Candy Crush Friends Saga İndir butonuna tıklayın.

Candy Crush Friends Saga İndir

Serinin yeni oyununda arkadaşlarınız Candy Krallığı’nın dört bir yanına yayılmış durumda. Onları bulmak için üçlü eşleştirme bulmaca oyununa katılın. Bu arkadaşların tatlı şeker kombinasyonları yapma ve engelleri aşmada siz yardım edecek benzersiz güçleri var! Şekerleri değiştirip eşleştirerek ödüller, arkadaşlar ve tatlı toplanabilir kıyafetlerin kilidini açın. Ne kadar fazla şeker toplarsanız gücünüz o kadar artar. Bu eğlenceli yeni Candy Crush bulmaca oyununda kurabiyeden çikolataya bir sürü leziz ödül sizi bekliyor. En sevdiğiniz oyun modları şimdi her zamankinden daha tatlı!