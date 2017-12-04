Chicken Farm 2K17 çok zahmet harcamadan oynayabileceğiniz bir tavuk çiftliği oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu simülasyon oyunu size kendi tavuk çiftliğinizi sıfırdan kurarak iş hayatına atılma imkanı veriyor. Oyuna başladığımızda, birkaç tavuktan başka hiçbir şeye sahip değiliz, bu tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları satarak para kazanıyoruz ve sonrasında daha fazla tavuk satın alabiliyoruz. Oyunda birçok farklı ve ilginç tavuk türüne yer veriliyor. Chicken Farm 2K17'de yumurta satmanın yanısıra tavukları da satabilmekteyiz.

Chicken Farm 2K17, clicker türünde bir simülasyon oyunu, yani oyunu oynayabilmek için tek yapmanız gereken şey tıklamak. Çoğu zaman tavukların fırlattığı yumurtalara tıklayarak onları yakalamaya çalışıyorsunuz. Bazen de şişmanlamış tavuklarınızı satarak ek gelir elde ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe tavuklarınız ilginç yetenekler kazanabiliyor ve bu da size yeni gelir kapıları açabiliyor.

Düşük sistem gereksinimli bir oyun olan Chicken Farm 2K17, eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilmekte. Chicken Farm 2K17'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel HD 4000 ekran kartı

- 1 GB RAM

- DirectX 11

- 100 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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