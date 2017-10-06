Computer Tycoon kendi bilgisayar şirketinizi kurup yükseltmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

70'li yıllarda başlayan bir hikayeye sahip olan Computer Tycoon, bir Bill Gates ya da Steve Jobs simülatörü olarak düşünülebilir. Oyuna sıfırdan başlıyoruz ve ilk bilgisayar donanımlarımızı ve yazılımını tasarlayarak kariyerimize adım atıyoruz. Sonrasında ise araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek bilgisayarlarımızı ve yazılımlarımızı satarak büyümeye çalışıyor ve teknoloji tarihine adımızı yazdırmaya çalışıyoruz. Oyunun hikayesi 2034 yılına kadar uzanıyor, yani oyunda teknolojinin farklı çağlarına ayak uydurmamız gerekecek.

Computer Tycoon'da sadece bilgisayar ve yazılım üretmekle başarıya ulaşamıyoruz, bunun yanında pazarlama faaliyetleri yürütmemiz, video oyunları bularak bu oyunları kendi platformlarımızda ön plana çıkarmamız, rakiplerimizi takip ederek yeni ürünler ortaya koymamız gerekli. Yani oyunda büyük bir bilgisayar imparatorluğunun başındaki kişiyiz, kaynakları dikkatli yönetmek ve dağıtmak, değişikliklere adapte olmak başarının anahtarı.

Computer Tycoon'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows 7 işletim sistemi

- Çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- AMD Radeon HD 6850 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

- 1366 x 768 ekran çözünürlüğü