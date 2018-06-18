Contraband Police, kaçakçılık konusunu kendine göre işleyen bir tür simülasyon oyunu olarak, Steam’deki yerini almaktadır.

Sizce bir üçüncü dünya ülkesinin sınırında ne kadar kaçakçılık yapılmaktadır? Bu sorudan hareketle geliştirilmeye başlanan yapımda amacımız, sınır kapısına gelen ve ülkemize geçmek isteyen araçları kontrol etmek. Bunun için ilk olarak sürücünün belgelerinden başladığımız araştırmalar, tekerlekler, motor, benzin deposu ve buna benzer ayrıntılarla devam ediyor.

Üçüncü dünya ülkesinden olmasından ötürü, bütün araştırmaların sonrasında sürücüden rüşvet isteyebildiğimiz Contraband Police, oyunculara çok farklı bir deneyim sunmasıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Oyunda yapabildikleriniz ise şöyle sıralanmış durumda:

Dokümanları onayla

Aracı araçtır

Kaçakçılığı bul

Sınır kapısını geliştir

Çeşitli günlük görevleri yap

Yukarıda sayılı olan detaylara dikkat ederke devam ettiğimiz Contraband Police, güzel görünen grafiklerinin yanı sıra düşük sistem gereksinimleriyle de dikkatleri çekiyor. Oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle: