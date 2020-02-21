Curse of Anabelle PC oyuncuları için hazırlanmış, macera-korku / bulmaca türünde Türk yapımı oyun. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan Curse of Anabelle PC oyunu hikaye üzerinden ilerliyor. Oyunun geliştiricileri Rocwise Entertainment, oyunun hikayesi yaratılırken gerçek dünyada yer alan mit ve efsanelerden esinlenildiğini belirtiyor.

Curse of Anabelle hikaye tabanlı bir oyun; dolayısıyla hikayeden bahsetmeden olmaz. Oyuna ismini veren Anabelle, 9 yaşında Colorado’nun Boulder kasabasında yer alan Ramsey Malikanesi sınırları içinde hayatını kaybetmiştir. Bu olayı takiben Anabelle’nin ablası Emily, kızkardeşiyle rüyalarında iletişim kurmaya başlar. İlk etapta sevdiğini kaybetmenin acısıyla aklının kendine oyunlar oynadığını düşünen Emily, gördüğü bu rüyaların günden güne artmasıyla Anabelle’nin ruhunun arafta kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğuna inanır. Emily, kızkardeşine ne olduğunu bulmak için yaptığı araştırmalarda Ramsey Malikanesinin karanlık bir geçmişi olduğunu öğrenir ve erkek arkadaşı Nathan’a rüyalarından bahseder. Nathan ilk başta kendisine anlatılanları önemsemese de bir süre Emily’den haber alamadığında telaşlanır ve bir şekilde Emily’nin Ramsey Malikanesinin karanlık tarihi, okültizm ve mistik sanatlar hakkında araştırmalar yaptığını öğrenir, tehlikede olduğunu düşünerek takibe başlar.

Curse of Anabelle, gerçek dünya efsanelerine bağlı kökleri ile macera korku türüne yeni bir soluk getiriyor. Bu macerada Nathan olarak MÖ 10. yy’a kadar uzanan bir gizemi ortaya çıkarıyor ve dünyadan daha yaşlı karanlık güçlerle karşı karşı geliyorsunuz.

Curse of Anabelle PC Oynanış Detayları

Gerçek dünya efsanelerine ve mitlerine dayanan gizemli bir oyun deneyimi

Lanetli “Ramsey Malikanesi”nin karanlık köşelerini keşfedin, gizemli geçmişine ışık tutun ve Ramsey ailesinin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu karanlık macerada, kendinize rehberlik etmesi için mistik kitaplardan oluşan bir envanterden yararlanın

Kadim mühürler yaratın ve antik ritüeller aracılığı ile karanlık güçlerle yüzleşin

Farklı zaman çizgileri arasında seyahat edin ve alternatif yollar keşfedin

Curse of Anabelle PC Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2120 3.3GHz / AMD FX-4100 3.6GHz

Bellek: 6GB RAM

Ekran Kartı: 2GB GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30GB kullanılabilir alan

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