Dauntless, Phoenix Labs’in geliştirdiği Epic Games tarafından yayınlanan online aksiyon rol yapma oyunu. Epic Games mağazası üzerinden PC’nize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz hızlı tempolu rpg oyunda ava katılıyorsunuz. Hayatta kalma temelli çevrimiçi oyunları seviyorsanız, kesinlikle oynamalısınız. Hem grafikleri hem de oynanışıyla AAA kalitesinde bir yapım karşımızda.

Epic Games üzerinden indirilmeye açılan ücretsiz kaliteli oyunlardan biri Dauntless. PC’nin yanı sıra konsollarda da oynanabilir olan online rpg oyunda dünyanın bir ucunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Avcı rolünde oynuyorsunuz. Göreviniz; topraklara saldıran iri Behemoth’ları avlamak. Bu tehlikeli macerada tek başınıza değilsiniz. Milyonlarca oyuncuyla birlikte eşli savaşlar yapıyorsunuz. Ölümcül silahlarla güçlü zırhlar yapıp Ramsgate Avcısı olarak efsanenizi yaratmanız isteniyor.

Zengin ve sürekli büyüyen dünyada geçen oyun, düzenli güncellemeler, dönemsel etkinlikler ve fazlasıyla içeriğini yenileyen yapımlar arasında. Oyun ücretsiz ancak binlerce platin, çip, güçlendirici paketi, dış görünüş, zırh seti, nadir hücre gibi ekstra öğeler isteyen oyuncular için iki farklı paket (Dauntless - Timely Arrival ve Dauntless - Arcslayer) ücretli olarak sunuluyor. Tabii ki, bu paketleri satın almadan da oyunun keyfini sürebilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi - Windows 7 DX11 Destekli

DirectX - DirectX11

İşlemci - Intel Core i5

Bellek - 4GB

Ekran Kartı - Nvidia 660Ti

Depolama - 15GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: