Dauntless PC indir, Ava katıl!
Dauntless, Phoenix Labs’in geliştirdiği Epic Games tarafından yayınlanan online aksiyon rol yapma oyunu. Epic Games mağazası üzerinden PC’nize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz hızlı tempolu rpg oyunda ava katılıyorsunuz. Hayatta kalma temelli çevrimiçi oyunları seviyorsanız, kesinlikle oynamalısınız. Hem grafikleri hem de oynanışıyla AAA kalitesinde bir yapım karşımızda.
Epic Games üzerinden indirilmeye açılan ücretsiz kaliteli oyunlardan biri Dauntless. PC’nin yanı sıra konsollarda da oynanabilir olan online rpg oyunda dünyanın bir ucunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Avcı rolünde oynuyorsunuz. Göreviniz; topraklara saldıran iri Behemoth’ları avlamak. Bu tehlikeli macerada tek başınıza değilsiniz. Milyonlarca oyuncuyla birlikte eşli savaşlar yapıyorsunuz. Ölümcül silahlarla güçlü zırhlar yapıp Ramsgate Avcısı olarak efsanenizi yaratmanız isteniyor.
Zengin ve sürekli büyüyen dünyada geçen oyun, düzenli güncellemeler, dönemsel etkinlikler ve fazlasıyla içeriğini yenileyen yapımlar arasında. Oyun ücretsiz ancak binlerce platin, çip, güçlendirici paketi, dış görünüş, zırh seti, nadir hücre gibi ekstra öğeler isteyen oyuncular için iki farklı paket (Dauntless - Timely Arrival ve Dauntless - Arcslayer) ücretli olarak sunuluyor. Tabii ki, bu paketleri satın almadan da oyunun keyfini sürebilirsiniz.
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi - Windows 7 DX11 Destekli
- DirectX - DirectX11
- İşlemci - Intel Core i5
- Bellek - 4GB
- Ekran Kartı - Nvidia 660Ti
- Depolama - 15GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi - Windows 10
- DirectX - DirectX11
- İşlemci - Intel Core i7
- Bellek - 8GB
- Ekran Kartı - Nvidia GTX 970
- Depolama - 15GB kullanılabilir alan
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