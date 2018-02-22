Dissembler, Steam üzerinden satın alıp oynayabileceğiniz bir tür bulmaca oyunudur.

Daha önce yine renklerle çılgın oyunlar geliştiren Ian MacLarty, Boson X adını verdiği sonsuz koşu oyunuyla da adından söz ettirmişti. Yaptığı işleri geliştirerek, Dissembler ile oyun sevenlerin karşısına çıkan geliştirici, bizlere alışık olduğumuz bir oyun tarzıyla birlikte orijinal bir yapım sunmayı başarmış durumda.

Dissembler, temelde Candy Crush tarzına benzer bir oynanışa sahip. Bu oyun türünde ilk amacınız, benzer şeyleri bir araya getirerek, onları yok etmek. Ian MacLarty de bu oyun türünü alarak, sade ve hoş tasarımlarla bir araya getirip, ortaya oynanabilir, satın alınabilir bir oyun çıkarmış durumda.

Steam üzerinde çıkar çıkmaz 8,50TL gibi bir fiyata satılan Dissembler’a dair daha detaylı bilgileriyle hemen aşağıda yer alan oynanış videosuyla ulaşabilirsiniz.