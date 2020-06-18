Antivirüs yazılımı olmayan ancak gerekli olduğu zaman çalıştırıp bilgisayarınıza girmiş olan virüsleri temizlemenize olanak tanıyan bu küçük ve ücretsiz virüs temizleme aracı ile bilgisayarınıza sızmış olan virüsleri alternatif
Bilgisayarınızda ücretsiz ve tamamen Türkçe olarak kullanabileceğiniz özel bir virüs temizleyicisi. Dracula Virüs Temizleyici henüz bir antivirüs programı değildir yani gerçek zamanlı koruma sağlayamaz bu nedenle de antivirüs programlarıyla birlikte çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız ancak program tarama sırasında antivirüs programınız virüs bulduğuna dair uyarı verirse çekinmeden virüsü silebilirsiniz. Program taramaya başlamadan önce virüs ihtimali bulunan flash disk, taşınabilir disk vb. bilgisayarınıza takın
Dracula Anti-virüs özellikleri
- Bilgisayarımızda gereksiz depolanan Temp ve Prefect
vb. dizinlerindeki dosyaları siler.
- Diğer antivirüs programlarının virüsü silmesine rağmen tam anlamıyla düzeltilemeyen görev yöneticisi ve kayıt defterinin devre dışı kalması, Internet Explorer başlangıç sayfasının değiştirilememesi gibi birçok sorunu çözer.
- Activexdebugger32.exe trojanını bir daha geri gelmemek üzere temizler ve sürücülerimizin paylaşım durumunu önceki haline getirir.
- Sadece activexdebugger32.exe virüsü için değil, her geçen gün artan veri tabanıyla yeni virüsleri bulabilme adına ilk adım atılmıştır.
- Dracula Virüs Temizleyici henüz bir antivirüs programı değildir yani gerçek zamanlı koruma sağlayamaz bu nedenle de antivirüs programlarıyla birlikte çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız.
- Program taramaya başlamadan önce virüs ihtimali bulunan flash disk, taşınabilir disk vb. bilgisayarınıza takın , tarama hedeflerini seçin ve Virüsten Tarat! butonuyla taramayı başlatın.
2010 Sürümü Sonrası Yapılan Değişiklikler
- Virüs veri tabanı kısmi olarak artırıldı.
- Daha önceki kurulum dosyasının sadece 32 Bit Windows işletim sistemlerine uygun hazırlanması nedeniyle 64 Bit Windows sürümlerinde kurulum veya kurulum sonrası çalıştırma sırasında oluşan hatalar giderildi. Dracula Virüs Temizleyici 2020 programı 32 Bit (x86) ve 64 Bit (x64) Windows işletim sistemlerinin tamamında çalışabilecek şekilde uyumlu hale getirildi.
- İletişim ekranındaki mail gönderme hatası düzeltildi.
- Virüs gönder ekranındaki virüslü dosyayı gönderme hatası giderildi.
- Güncelleştirme hatası giderildi, veri tabanının yeni sürümü çıktığında onay vermeniz halinde veri tabanı dosyaları güncellenebilecektir.
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