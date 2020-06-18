Bilgisayarınızda ücretsiz ve tamamen Türkçe olarak kullanabileceğiniz özel bir virüs temizleyicisi. Dracula Virüs Temizleyici henüz bir antivirüs programı değildir yani gerçek zamanlı koruma sağlayamaz bu nedenle de antivirüs programlarıyla birlikte çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız ancak program tarama sırasında antivirüs programınız virüs bulduğuna dair uyarı verirse çekinmeden virüsü silebilirsiniz. Program taramaya başlamadan önce virüs ihtimali bulunan flash disk, taşınabilir disk vb. bilgisayarınıza takın

Dracula Anti-virüs özellikleri

Bilgisayarımızda gereksiz depolanan Temp ve Prefect

vb. dizinlerindeki dosyaları siler.

vb. dizinlerindeki dosyaları siler. Diğer antivirüs programlarının virüsü silmesine rağmen tam anlamıyla düzeltilemeyen görev yöneticisi ve kayıt defterinin devre dışı kalması, Internet Explorer başlangıç sayfasının değiştirilememesi gibi birçok sorunu çözer.

Activexdebugger32.exe trojanını bir daha geri gelmemek üzere temizler ve sürücülerimizin paylaşım durumunu önceki haline getirir.

Sadece activexdebugger32.exe virüsü için değil, her geçen gün artan veri tabanıyla yeni virüsleri bulabilme adına ilk adım atılmıştır.

Dracula Virüs Temizleyici henüz bir antivirüs programı değildir yani gerçek zamanlı koruma sağlayamaz bu nedenle de antivirüs programlarıyla birlikte çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız.

Program taramaya başlamadan önce virüs ihtimali bulunan flash disk, taşınabilir disk vb. bilgisayarınıza takın , tarama hedeflerini seçin ve Virüsten Tarat! butonuyla taramayı başlatın.

2010 Sürümü Sonrası Yapılan Değişiklikler