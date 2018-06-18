ESport Manager, Steam üzerinden satın alıp Windows üzerinde oynayabileceğiniz bir tür simülasyon oyunudur.

Son yılların en popüler konularının başında gelen eSpor, bilgisayar oyunlarının profesyonel seviyede oynanmasını ifade ediyor. League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, DotA ve Hearthstone gibi oyunlar başta olmak üzere başka oyunların tek kişi ya da bir takım halinde mücadele edilmesi üzerine kurulu olan eSpor, on milyonlarca oyuncuya ulaşıyor.

ESport Manager isimli oyundaysa oyuncuların amacı bir eSpor takımı kurarak, onu en üst seviyeye kadar çıkarabilmek. Bunun için hem takımın kaldığı ortam hem takımın kendisi hem de diğer başka başlıklarda çeşitli geliştirmeler yapıyorsunuz.

En iyi espor takımını ortaya çıkarmak için uğraştığınız ve oldukça eğlenceli yapısıyla dikkatleri çekmeyi başaran ESport Manager, eğlencelik oyunlar arasında kendine kesinlikle yer bulurken, konuyla ilgili olan oyuncuların merakla beklediği bir oyun olarak Steam’de yerini almaya hazırlanıyor. Oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle:

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) or Newer İşlemci: Intel Core i3 Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 450 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

