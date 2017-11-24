Esports Life boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir simülasyon oyunu.

Esports Life, her oyuncunun rüyası olan profesyonel oyunculuğa sanal olarak adım atmanıza imkan veren bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda amatör bir oyuncunun yerine geçiyoruz ve rüyalarımızı süsleyen profesyonel oyuncu olma işini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir e-spor yıldızı olabilmek için her şeye sıfırdan başlamamız gerekiyor, bu süreçte bolca gerilim ve heyecan bizi beklemekte.

Esports Life içinde gerçek e-spor takımları yer almakta. Oyuncular Esports Life'ta başarılarını sergileyerek bu takımlara katılabiliyorlar ve uluslararası e-spor turnuvalarında bu takımları temsil edebiliyorlar. Oyuncular FPS oyunları ya da MOBA oyunları türlerinde ustalaşabiliyorlar ve bu klasmanlarda hem tek başlarına, hem de takımlarıyla rakipleriyle karşılaşabiliyorlar.

Esports Life'daki profesyonel oyunculuk kariyerimiz evimizde başlıyor, bu süreçde okul hayatımız, sosyal hayatımız ve profesyonel oyunculuk hayatımız arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Düşük sistem gereksinimlerine sahip oyun eski bilgisayarlarda da çalışabilmekte. Esports Life'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video bellek

- DirectX 9.0

- 8 GB boş depolama alanı