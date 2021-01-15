Farm Manager 2021: Prologue, bilgisayarınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çiftlik yönetimi oyunu. Yepyeni çiftlik oyunu Farm Manager 2021’de lojistik mücadele sizi bekliyor. Mevsimlere göre toprak/arazi çalışmanızı planlayacağınız, hayvanlarla ilgileneceğiniz, makineler ve personellerinize ilgileneceğiz, değişen hava koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalacağınız bir çiftlik kurma ve yönetme oyunu. Farm Manager 2021: Prologue ücretsiz olarak Steam’den indirilebilir!

Farm Manager 2021 İndir

Tamir edin ve yenileyin: 70.000’den fazla satış adediyle en popüler çiftlik oyunları arasında olan Farm Manager serisinin yeni bölümünde lojistik mücadeleye hazır olun. Farm Manager 2021: Prologue’da bir çiftlik yöneticisi olarak doğru hasat seviyesini, çalışan memnuniyetini, hayvan sağlığını, ekipman verimliliğini ve uygun mahsul işlemeyi sağlamalısınız. Yeni, daha sezgisel arayüz sayesinde çalışan yönetimi daha da basit. Mekanik katman çiftlikteki en önemli olayları daha hızlı tespit etmenizi sağlıyor.

Toprak ve mahsuller: Farm Manager 2021: Prologue’da büyüyecek daha da fazla bitki türü var. Organik olanlar da var! Yem pancarı, ot, yulaf, domates yetiştireceksiniz. Bitkilerin büyümesini gözlemleyeceksiniz. Yeni mekanik, mevcut çalışanlar ve makineleri kullanarak otomatik toprak yönetimine izin veriyor.

Tarım makineleri: Arazide çalışırken kullanabileceğiniz çeşitli makinelerin keyfini çıkarın. Makineleri borsada alın ve satın. Kullanılmış makineleri pazarlık yaparak alın.

Hayvanlar: Farm Manager 2021’de inekler, koyunlar, keçiler karşınıza çıkacak. İlk defa bir geyik çiftliği kurabileceksiniz.

Yeni özel yapılar: Lojistik binası, tamirci garajı, veteriner kliniği ve çok daha fazlası! Lojistik merkezi daha büyük miktarlarda kaynak ve ürünü daha kolay ve hızlı taşımanıza izin verecek. Tamircinin garajında tarım makinelerinizle ilgileneceksiniz. Veteriner merkez çalışanları çiftlik hayvanlarınızın sağlığını güven altına alacak.

Mevsimler ve hava: İlkbaharda toprağınızı hazırlayın, yazın bitkilerle ilgilenin, sonbaharda mahsulleri hasat edin ve kışın seralarda bitki yetiştirin. Hava, çiftliğiniz için tehlike olabilir; bir fırtına binalarınıza zarar verecek bir yangına sebep olabilir.

İşçiler: Memnun bir çalışan iyi bir çalışandır. Kalıcı ve mevsimlik çalışanlar işe alın. Çalışanları memnun edin, maaş bordroları ve fazla mesailerini kontrol edin. Eğitimlerle niteliklerini artırın. Herkesin dinlenmeyi hak ettiğini unutmayın. Kızgın bir çalışan istediği zaman ayrılabilir, bu nedenle çalışanlarınızla yakından ilgilenin.

Farm Manager 2021 Sistem Gereksinimleri

Farm Manager 2021 çiftlik yönetimi oyununu oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar Farm Manager 2021 sistem gereksinimleri altında verilmiştir;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 4GB

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

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