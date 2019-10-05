FileStar uygulamasıyla aklınıza gelebilecek her türlü dosyayı farklı formatlara dönüştürebiliyorsunuz.

20 binden fazla dosya formatı nı destekleyen FileStar uygulaması, ihtiyaç duyduğunuz dönüştürme işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Word, Excel vb. belgeleri PDF formatına dönüştürme, görüntü dosyalarını dönüştürme, PDF belgelerinden sayfa ayırma, birleştirme veya kaldırma gibi seçenekler de sunan FileStar uygulamasında görüntü dosyaları üzerinde yeniden boyutlandırma, sıkıştırma ve döndürme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Sürekli olarak güncellenen FileStar uygulamasında sık ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. İşiniz gereği sürekli dosyalar arasında dönüştürme işlemi uyguluyorsanız, Windows işletim sistemli bilgisayarlarınızda FileStar uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz aylık 20 krediyi sizlere sunan FileStar uygulamasında 5-75 dolar aralığındaki seçeneklerle de kredi satın alabiliyorsunuz.