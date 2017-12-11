Fire Flight bir hayli ilginç ve eğlenceli bir itfaiye oyunu olarak özetlenebilir.

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Fire Flight, bize gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşatmayı hedefliyor. Oyunda temel olarak acil durumlara ve yangınlara müdahale etmekle görevli itfaiye uçaklarını kullanıyoruz. Yardım çağrıları geldiğinde uçağımıza atlyıor ve gökyüzüne açıklarak yangın yerine en hızlı şekilde ulaşmamız gerekiyor, sonrasında ise taşıdığımız suyu yangının üzerine isabetli bir şekilde boşaltmak için mücadele ediyoruz.

Fire Flight'ta oyuncular kendilerine verilen görevleri tamamlayıp gelişim gösterebiliyorlar ve bu sayede kariyerlerinde ilerleyebiliyorlar. Rütbe kazandıkça daha zorlu görevlerin kilidini açabilmektesiniz. Fire Flight içinde uçaklar haricinde farklı araçları kullanabilmemiz de mümkün.

Fire Flight'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Pentium 4 veya Core ya da AMD Athlon 2000 işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı