iCloud Passwords (iCloud Parolaları), Google Chrome Windows ve Mac sürümleri için iCloud Anahtar Zinciri’nizde saklanan parolaları kullanmanıza izin veren resmi eklenti (uzantı). İnternet tarayıcısı olarak Chrome’u ve özel bir parola yöneticisi yerine iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanan tüm kullanıcılar için iCloud Passwords, Windows ve Mac bilgisayarlar arasında geçiş yapmayı çok daha kolay hale getirebilir. iCloud Parolaları, Chrome Web Mağazası’ndan ücretsiz indirilebilir.

iCloud Passwords İndir

iCloud Passwords, Apple aygıtınızda oluşturduğunuz aynı güçlü Safari parolalarını Windows’da Chrome ile kullanmanızı sağlıyor. iCloud Parolaları, iPhone’unuzda, iPad’inizde veya Mac bilgisayarınızda oluşturduğunuz güçlü Safari parolalarını Windows PC’nizde web sitelerini ziyaret ederken de kullanmanıza olanak tanıyan, Windows kullanıcılarına yönelik bir Chrome uzantısı. iCloud Parolaları, Chrome’da oluşturduğunuz yeni parolaları da iCloud Anahtar Zinciri’nize kaydeder, böylece bu parolaları Apple aygıtlarınızda da kullanabilirsiniz.

iCloud Anahtar Zinciri Ne Demek?

iCloud Anahtar Zinciri ile parolalarınızı ve korunması gereken diğer bilgilerinizi tüm aygıtlarınızda güncel tutabilirsiniz. iCloud Anahtar Zinciri, bilgilerinizi hatırlar, şifreleriniz ve diğer bilgilerinizi aklınızda tutmanıza gerek kalmaz. Onayladığınız bir aygıtta Safari kullanıcı adlarınız ve parolalarınız, kredi kartlarınız ve WiFi parolalarınız gibi bilgilerinizi otomatik olarak doldurur. iCloud, bilgilerinizi en yüksek düzeyde veri güvenliği sağlayan uçtan uca şifreleme ile korur. Verileriniz aygıtınıza özgü bilgilerden oluşturulan bir anahtar ve sadece sizin bildiğiniz aygıt parolanızla korunur. Aktarım sırasında veya saklama alanında kimse bu verilere erişemez ve okuyamaz.