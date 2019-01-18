Inkspace, açık kaynak kodlu bir resim düzenleme programı olarak 15 yıldır geliştirildikten sonra 2019 yılında 1.0 sürümüne ulaşmayı başarmıştır.

Gelişmiş düzenleme özellikleri sunan Inkscape, vektör grafik sektöründe ciddi bir rakip ve Illustrator veya CorelDraw gibi daha karmaşık yazılım paketlerine uygulanabilir bir alternatif. Profesyonel çizim araçları karmaşık nesneler oluşturmanıza izin verirken, filtreler kümesi grafik tasarımınızı tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanan arayüz, tüm seçeneklere hızlı erişim sağlayan iyi organize edilmiş ve oldukça sezgiseldir. Program, JPEG, PNG, TIFF, EPS ve vektör tabanlı formatlar dahil olmak üzere birden fazla dosya türüyle uyumludur.

İşaretçiler, degradeler, şekiller, yollar, klonlar, alfa harmanlamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere grafik nesnelerinin çizilmesi ve düzenlenmesi için güçlü bir araç seti ile birlikte gelir, ancak aynı zamanda serbest el çizimine izin verir. Yalnızca birkaç tıklamayla nesneleri taşıyabilir ve ölçeklendirebilir, nesne grupları oluşturabilir ve birden fazla öğe düzenleyebilirsiniz.

Doğrudan XML düzenleme, belge eşleme, ekran piksel işleme, düğüm düzenleme, bitmap izleme, bahsetmeye değer özelliklerden bazılarıdır. Katman desteği sağlar ve karmaşık yol işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yol efektlerini uygulayıp düzenlemenizi sağlar. Ek olarak, uygulama SVG font editörü, glifler ve çok dilli yazım denetimi gibi metin düzenleme araçlarıyla birlikte gelir.

Avantajlarından biri, kullanıcıların daha alışılmadık grafikler oluşturmasına olanak tanıyan geniş mevcut filtreler ve uzantılar yelpazesidir. Renk filtrelerinden, harmanlama, çarpıtma ve farklı malzemelerden morfoloji filtrelerine ve gerçekçi olmayan 3B gölgelendiricilere kadar tümü, tasarım olanaklarını genişletmenize ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Masaüstünüz için basit bir simge oluşturmak veya karmaşık pazarlama materyalleri tasarlamayı planlıyor olun, Inkscape ihtiyacınız olan tüm araçları içerir. Bazı tanınmış rakiplerine benzer yetenekler sunuyor ve bu da onu her grafik tasarımcı için mükemmel bir araç haline getiriyor.