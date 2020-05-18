iTransor for WhatsApp programını WhatsApp dosyalarınızı kolayca Android ve iOS arasında aktarmak için kullanabilirsiniz.

WhatsApp konuşmaları yeni telefona aktarma nasıl yapılıyor? Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçenlerin sorduğu soruların başında geliyor. Android ve iPhone arasında WhatsApp konuşmaları aktarma resmi olarak mümkün değil ancak WhatsApp aktarma programı ile eski telefondaki WhatsApp konuşmalarını yeni telefona aktarma şansına sahipsiniz.

Bu program, WhatsApp konuşmaları/mesajları Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e aktarma yolunu arayanlara hitap ediyor. Windows ve Mac için en iyi ve güvenli WhatsApp aktarma programı olarak adlandırabileceğimiz iTransor, kullanımda da oldukça basit. iTransor for WhatsApp ile platform bağımsız WhatsApp konuşmalarını aktarmak çok kolay.

WhatsApp konuşmalarını yeni telefona aktarma başlıklı yazımıza tıklayarak, iTransor kullanımını daha yakından görebilirsiniz. Yazımızdaki adımları takip ederek, bütün adımları doğru şekilde yapabilir ve programa dair detayları öğrenebilirsinizi.

iTransor for WhatsApp özellikleri