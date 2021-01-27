Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC kullanıcılarının indirebileceği ücretsiz ve hızlı antivirüs programı. Kaspersky Ücretsiz Antivirüs 2020, bedava antivirüs programları arasında en güvenilir olanıdır.

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Kaspersky Security Cloud Free, Window için ücretsiz antivirüs programlarının başında geliyor. Yeni ücretsiz antivirüs koruması, PC ve Android cihazlarınızdaki virüslere karşı koruma sağlıyor, parolalarınızı, özel belgelerinizi saklayıp koruyor, VPN ile online gönderdiğiniz ve aldığınız verileri şifreliyor

Kaspersky Security Cloud, ücretsiz, en yüksek güvenlik teknolojileriyle birlikte geliyor ve PC ve mobil cihazlarınızı çeşitli tehlikelerden korumaya yardımcı olmak için yeni tehditlere ilişkin gerçek zamanlı verileri otomatik olarak analiz ediyor. Tarama ve temizleme işlemi gerçekleştiren ücretsiz antivirüs programı, iPhone'unuz dahil olmak üzere PC ve mobil cihazlarınızı virüslere, virüslü dosyalara, tehlikeli uygulamalara ve riskli sitelere karşı koruyor. Bu ücretsiz antivirüs aracı işlerinize engel olmadan koruma sağlıyor. Güncellemeler otomatik olarak indiriliyor; bu da yeni güvenlik tehditlerine karşı her zaman korumada olduğunuz anlamına gelir.

Kaspersky Security Cloud Free, tüm cihazlarınızda sizi virüslere karşı koruyor. Ücretsiz sürüm, sadece antivirüs koruması sunmaktadır. VPN, parola yöneticisi, ev Wi-Fi ağını izleme, güvenli para (online alışveriş ve internet bankacılığı işlemlerinde koruma), çocuk koruması gibi gelişmiş özelliklere sahip sürümleri de bulunmaktadır.