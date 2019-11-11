Krisp, Windows PC kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabileceği gürültü engelleme programı. Skype, WhatsApp, Google Hangouts gibi görüntülü konuşma, sesli aramaya izin veren iletişim uygulamalarında ve YouTube’da yayın yaparken arka plan gürültüsünü engellemek, arka plan gürültüsünü yok etmek için kulllanabileceğiniz harika bir program. Mikrofon gürültü engelleme programı arayanlar için de en iyi seçeneklerden biri.

Herhangi bir mikrofon, hoparlör, kulaklıkla çalışan etkili bir gürültü engelleme programı Krisp. Özellikle dış mekanlarda görüntülü konuşma yaparken arka plan sesini sıfıra indirmek için faydalanabileceğiniz bir program. Konuşmak için sessiz bir yer aramaktan sıkıldıysanız, arka plan sesini kesen bu programı tavsiye ederim. Tek bir butona tıklayarak hem sizden gelen hem de karşıdan gelen gürültüyü engelleyebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay olan program ses işlemeyi yerel olarak gerçekleştiriyor, yani sesiniz ve ses aygıttan sunuculara aktarılmıyor.

200’den fazla ülke 30 binden fazla kullanıcısı olan Krisp, hem bireysel hem de iş kullanıcılarına hitap ediyor. Freelancerlar, yayıncılar, oyuncular, çağrı merkezleri, herkesin kullanabileceği bir gürültü önleme programı. Programı indirmeden, https://krisp.ai/#action bölümünden ne kadar etkili çalıştığını duyabilirsiniz. Unutmadan, program sesinize uyum sağlayan ve zamanla gelişen bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor.