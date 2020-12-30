Microsoft Flight Simulator, PC’de oynayabileceğiniz en iyi uçuş simülatörü oyunlarından biri. Asobo Studio tarafından geliştirilen, Xbox Game Studios tarafından yayınlanan uçuş simülasyonu oyununda hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar detaylarıyla büyüleyen ve gerçeğiyle birebir uçaklarla uçuyorsunuz. Dinamik ve canlı dünyada gece uçuşu yapın, gerçek zamanlı atmosferik simülasyon ve değişen havanın zorluklarına karşı pilotluk becerilerinizi test edin. Yeni nesil Microsoft Flight Simulator oyunu Steam’de!

Microsoft Flight Simulator İndir

Dünyanın herhangi bir yerine uçuş planınızı oluşturun. Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip oldukça detaylı 20 uçak ve el yapımı 30 havaalanı içerir.

Dünya parmaklarınızın ucunda: 37 binin üzerinde havaalanı, 1.5 milyar bina, 2 trilyon ağaç, dağlar, yollar, nehirler ve daha fazlasıyla dünyamız olan uçsuz bucaksız ve güzel dünyaya kendinizi bırakın. Dünya canlıdır ve sürekli değişmektedir; canlı trafik, gerçek zamanlı hava durumu ve hayvanları içeren Microsoft Flight Simulator dünyası da öyledir.

Kanatları kaldırın: Kapsamlı uçuş modelleriyle hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çeşitli uçaklarda pilot becerilerinizi geliştirin. Her uçak gerçekçi cihazlandırmayla birlikte son derece detaylı ve hassas kokpitler içerir. Profesyonelden yeni başlayanlara, seviyenizi tam manuelden tam yardıma interaktif cihazlandırma rehberliği ve kontrol listesi ile ölçeklendirin.

Becerilerinizi test edin: Yeni hava durumu motoru kullanıcıların doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur dahil gerçek zamanlı hava durumunu deneyimlemeleri için canlı hava modu içerir. Gece VFR, görsel uçuş kuralları, navigasyon sağlayan günün veya yılın herhangi bir saatinde uçuş deneyimi

Aerodinamik modelleme: Uçak başına 1000’den fazla kontrol yüzeyine sahip son teknoloji fizik motoru gerçekten gerçekçi bir deneyim yaşatır.

Microsoft Flight Simulator Sistem Gereksinimleri

En iyi uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator’ı oynamak için gerekli PC donanımları;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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