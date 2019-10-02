MineTime modern, çok platformlu, yapay zekayla çalışan bir takvim uygulaması oluşturmak için yapılan bir araştırma projesinin bir parçasıdır.

MineTime Google Takvim, Outlook.com, Microsoft Exchange, iCloud ve tüm planlama servisleriyle uyumlu olarak çalışır: Bu, tüm takvimlerinizi doğrudan MineTime'da düzenleyebileceğiniz anlamına geliyor. Zamanın nasıl harcandığını anlamak, gelecekteki zamanlama kararlarını iyileştirmek için önemlidir.

MineTime geçen aylarda meslektaşlarınızla ne sıklıkta buluştuğunuzu, bir etkinliğin kaç kez planlandığını ve çok daha fazlasını gösterir. İngilizce olarak MineTime'ın asistanı ne söylediğinizi anlıyor. Sezgisel arayüzü kullanarak kolayca yeni etkinlikler planlayabilir veya takvim üzerinde eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Yapay zeka sayesinde MineTime yakında günlük düzeninizi ve tercihlerinizi öğrenecek. Herkesin gündemini ve kişisel tercihlerini göz önüne alarak MineTime, grup planlamasını daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale getirecek.