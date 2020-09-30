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Minton MWC 8014 Driver (windows)
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Minton MWC 8014 Driver

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Minton MWC 8014 Driver
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Minton MWC 8014 Driver (Web Kamera Sürücüsü) İndir: Minton MWC-8014 webcam driver (sürücüsü) Windows 7, Vista ve XP 32-bit/64-bit içindir.

Minton MWC 8014 Driver Ekran Görüntüleri - 1
Erkan Calp
Erkan Calp -

Minton MWC 8014 Driver indirme linki burada! Minton MWC-8014 webcam driver Windows 7, Windows Vista ve Windows XP içindir. En çok aranan web kamera sürücülerinden Minton MWC 8014 Webcam Driver, hem 32-bit hem de 64-bit sistemleri desteklemektedir.

Minton MWC 8014 Sürücüsü, Windows Vista desteği sunan bir webcam (web kamera) olmasına rağmen Windows 7 ve XP sürücüleri aranıyor. Kolay USB tak-çalıştır web kameralardan Minton MWC 8014 web kamera oldukça eski bir model, bu nedenle bulunamıyor ancak Tamindir üzerinden resmi siteden indirmiş gibi indirebilirsiniz. Desteklenen işletim sistemleri.txt dosyasında Win XP 32/64 ve Win Vista 32/64 yazmaktadır ancak sürücü Windows Vista ile de uyumludur. Vista 32-bit / 64-bit kullanıcısı olarak da sürücüyü yükleyebilirsiniz, uyum sorunu olmayacaktır.

Minton MWC 8014 Driver İndir - Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit

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