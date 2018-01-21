Moonitor, bilgisayarınızda kullanabileceğiniz şifreli portfolyö uygulaması olarak karşıımza çıkıyor. Basit kullanımıyla dikkat çeken uygulama ile her türlü finansal değişikliklerden anında haberdar olabiliyorsunuz.

Bilgisayarlarınızda kurabileceğiniz ufak bir yazılım olan Moonitor, şifrelenmiş alt yapısıyla dikkat çekiyor. Güven içerisinde piyasaya analizi yapıp hesap hareketlerinizi kontrol edebileceğiniz bu ufak yazılım ile işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Her türlü işlemi gerçekleştirmenize de olanak sağlayan Moonitor ile yüzlerce farklı para birimine dönüştürme işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Piyasadaki değişikliklerden de anında haberdar olabileceğiniz yazılım, mutlaka bilgisayarlarınıza olması gerekiyor. Minimal boyutları ve kullanışlı menüleriyle de dikkat çeken Moonitor, zaman kazanmanıza da olanak sağlıyor. Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve daha nicesi sanal paralara da destek sunan yazılım gerçek zamanlı veriler sunuyor. Hoş grafiksel verileri ve renkleriyle de güzel bir deneyim sunan Moonitor'u sakın kaçırmayın.

Moonitor uygulamasını bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.