Mozilla VPN, internet gizliliğinde lider isim Mozilla’nın güvenilir, hızlı VPN programı. Firefox tarayıcının geliştiricilerinin ilk olarak Windows PC ve Android telefonlar için indirmeye açtığı VPN programı, internette güvenli ve hızlı bir şekilde gezinmenizi, video izlemenizi, alışveriş yapmanızı ve oyun oynamanızı sağlayan WireGuard protokolünü kullanıyor.

Mozilla’nın bağımsız VPN programı, yeni nesil VPN teknolojisi WireGuard şifrelemeyi kullanarak bağlantınızı güvende tutuyor. Çevrimiçi etkinliğiniz izlenmiyor, kayıt tutulmuyor. 30’dan fazla ülkenin sunucusuna güvenli bir şekilde tek tıkla bağlanabiliyorsunuz. Sadece kendi ağınızda değil, dışarıda herhangi bir mekanda bağlandığınız ücretsiz WiFi ağlarında da güvenliğiniz sağlanıyor. Bant genişliği sınırlaması yok, kısıtlamalar yok! Dilediğinizce oyun oynayın, indirme yapın, film-dizi-video izleyin… Unutmadan, tek bir abonelikle beş cihaza kadar VPN hizmeti alabiliyorsunuz ve para iade garantisi var, VPN servisinden memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı geri alabiliyorsunuz. Aylık 4.99 dolar karşılığında;

Aygıt düzeyinde şifreleme

30’dan fazla ülkede 280’nin üzerinde sunucu

Bant genişliği sınırlaması yok

Ağ etkinliğinizin kaydı tutulmaz

5 cihaza kadar bağlantı

Mozilla VPN Programı Özellikleri