NX Studio, Nikon dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraf ve videoları görüntülemek, işlemek ve düzenlemek için tasarlanmış detaylı bir program.

ViewNX-i’nin fotoğraf ve video görüntüleme özellikleriyle Capture NX-D’nin fotoğraf işleme ve rötuş araçlarını kapsamlı tek bir iş akışında birleştiren NX Studio, sadece RAW değil, JPEG/TIFF formatındaki resim dosyalarına da uygulayabileceğiniz ton eğrileri, parlaklık, kontrast ayarlama dahil düzenleme araçları içerir. XMP/IPTC verilerini düzenleme, ön ayarları yönetme, resimlere eklenen konum verilerine göre çekim konumlarını gösteren haritaları görüntüleme ve resimleri internete yükleme gibi görevleri için çeşitli özellikler de sunuyor.

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Resimleri Görüntüleme: Resimleri küçük resim görünümünde görüntüleyebilir ve istediğiniz resmi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Seçilen resimler, ince ayrıntıları kontrol etmek için tek çerçevede daha büyük bir boyutta görüntülenebilir. Ayrıca resimleri yan yana karşılaştırmak için kullanılabilen çok çerçeveli görünüm seçenekleri de mevcuttur. Ayrıca, ayarlamaların etkilerini değerlendirmek için aynı resmin önce ve sonra görünümlerini karşılaştırabilirsiniz.

Filtreler: Resimler derecelendirmeye ve etikete göre filtrelenebilir. Daha verimli bir iş akışı için istediğiniz resimleri hızlı bir şekilde bulun.

Resimleri İyileştirme: Fotoğraflar parlaklığı, renk tonunu ve diğer ayarları ayarlama, resimleri kesme veya RAW görüntüleri işleme ve sonuçları diğer biçimlerde kaydetme dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir.

Resimleri Dışa Aktarma: Geliştirilen veya yeniden boyutlandırılan resimler JPEG veya TIFF formatında dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan resimler o zaman diğer yazılımlar kullanılarak açılabilir.

Resimleri İnternete Yükleme: Resimleri NIKON IMAGE SPACE’e veya YouTube’a yükleyin.

Yazdırma: Resimleri yazdırın ve onları arkadaşlarınıza ve ailenize verin.

NX Studio fotoğrafları yalnızca geliştirmek için değil, aynı zamanda videoları düzenlemek için de kullanılabilir. Resimlere dahil edilen konum verileri, çekim konumlarını bir harita üzerinde görüntülemek için kullanılabilir.

Video Düzenleme (Movie Editor): İstenmeyen arşivi kırpın veya klipleri bir araya getirin.

Konum Verileri: Resimlere dahil edilen konum verileri, çekim konumlarını bir harita üzerinde görüntülemek için kullanılabilir. Aynı zamanda yol günlüklerini içe aktarın ve resimlere konum verileri ekleyin.

Slayt Gösterileri: Seçilen bir klasördeki resimlerin bir slayt gösterisi olarak izleyin.

Desteklenen dijital fotoğraf makineleri

Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5 ve Z 50

D1’den (1999’da piyasaya sürülen) D780’e (Ocak 2020’de piyasaya sürülen) ve D6’ya kadar olan tüm Nikon dijital SLR fotoğraf makineleri

V1 ve J1’den (2011’de piyasaya sürülen) J5’e (Nisan 2015’te piyasaya sürülen) kadar tüm Nikon 1 fotoğraf makineleri

COOLPIX E100’den (1997’de piyasaya sürülen) Ağustos 2019’da piyasaya sürülen modellere kadar tüm COOLPIX fotoğraf makineleri ve COOLPIX P950

KeyMission 360, KeyMission 170 ve KeyMission 80

Desteklenen dosya formatları