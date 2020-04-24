Windows işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz PDF Candy uygulaması, PDF dosyalarınız üzerinde tam anlamıyla hakimiyet kurmanızı sağlıyor.

Formlar, evraklar, faturalar ve daha birçok dokümanlarda kullandığınız PDF dosyaları üzerinde işlemler yapmak istediğinizde, hızlı ve pratik bir PDF aracı arıyorsanız PDF Candy uygulamasını indirebilirsiniz. Word, Excel, PowerPoint, JPG ve TXT dosyalarınızı PDF’e çevir ebileceğiniz uygulamada, PDF’ten de aynı dosya formatlarına dönüştürme yapabilirsiniz.

35 farklı PDF aracını sizlere sunan PDF Candy uygulamasında, dosyalarınızı parola ile koruyabileceğiniz gibi filigran ekleme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. PDF Sıkıştırma, döndürme, birleştirme, kırpma ve sayfa silme gibi özellikler de sunan PDF Candy uygulamasının demo sürümünde 2 adet ücretsiz işlem yapabiliyorsunuz. Uygulamayı sınırsız olarak kullanabilmek için bir kereye mahsus 29,95 $ ödemeniz gerekiyor.

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