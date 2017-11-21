PDF Compressor V3, PDF dosya boyutlarını azaltabilen bir araçtır.

Birine e-posta ile göndermek istediğiniz büyük bir PDF dosyanız varsa ancak bu dosya çok büyükse veya herhangi bir sebeple PDF dosyalarının boyutunu azaltmak istiyorsanız bu araç size yardımcı olabilir.

PDF Compressor V3, taranmış PDF dosyalarını sıkıştıran ve PDF dosyasının boyutunu 30 MB'dan yalnızca 8 MB'a (Sıkıştırma Oranı: yüzde 23) hızlı ve kolay bir şekilde indiren belirli süreyle ücretsiz bir Windows yardımcı programıdır.

Bu araç, kullanıcıların daha iyi sıkıştırılmış sonuç ve içerik kalitesi elde etmek için sıkıştırma değerini değiştirmelerini sağlar. Ayrıca, program toplu modu destekler ve kullanıcıların bir defada yüzlerce PDF belgesini sıkıştırmasını sağlar.

PDF Compressor V3’ü kullanırken unutulmaması gereken durumlardan bir tanesi de sıkıştırma sonunda ortaya çıkacak dosya boyutunun, ilk dosya boyutuna göre oluştuğudur. Yani 100mb dosyayı küçülttüğünüzde, 80mb boyutundaki bir dosyayla aynı sonucu alamayabilirsiniz. Fakat kolay kullanımı ve sade tasarımıyla böylesine ihtiyaçlarınız için PDF Compressor birebirdir.