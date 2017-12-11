Pencil Sketch Master, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarabileceğiniz bir tasarım ve çizim uygulaması. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulama ile görseller üzerinde harika tasarımlar yarabilirsiniz. Kişisel resimlerinize muhteşem dokunuşlar yapmak isterseniz denemenizi mutlaka öneririm.

Windows mağazasını geziyor musunuz bilmiyorum ama içerisinde bazen çok iyi uygulamalarla karşılaşabiliyorsunuz. Pencil Sketch Master uygulaması da bunlardan biri ve görüntüler üzerinde yaptığınız oynamalarda harika sonuçlar almanıza yardımcı oluyor. Otomatik görüntü geliştirme aracı bulunan, kişisel fotoğraflarınıza komik çıkartmalar ve ifadeler uygulamanızı sağlayan, netlik ve bulanıklaştırma efektlerini kullanabileceğiniz, sevimli font stilleriyle tatlandırılmış çok iyi bir tasarım aracı diyebilirim. Diğer yandan 8'den fazla hazır tuval tasarımının olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Eğer Windows 10 cihazınızda başarılı bir tasarım ve çizim uygulaması arıyorsanız Pencil Sketch Master'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Evrensel Windows Uygulaması desteğiyle geldiğinden tüm aygıtlarda sorunsuz çalıştığını da belirtmek isterim. Harika görseller üretmek ücretsiz seçenekler arasından bir şans verebilirsiniz.