Not: ProtonVPN servisini kullanabilmek için bu adres üzerinden kendinize ücretsiz olarak bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir: https://account.protonvpn.com/signup Sayfada FREE bölümünü seçtikten sonra kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz, sonrasında e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir. Ardından e-posta adresinize doğrulama kodu gönderilmesi için "Send" tuşuna tıklamanız, e-posta adresinize gelen mesajdaki kodu girerek üyeliğinizi başlatmanız gerekmektedir. Program indikten sonra kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek ProtonVPN'i kullanabilirsiniz.

ProtonVPN, kullanıcılara internette güvenli ve engelsiz bir şekilde gezinti yapabilme imkanı veren bir yasaklı sitelere giriş ya da VPN programı olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş aracı olan ProtonVPN, OpenVPN altyapısını kullanan bir servis. Program, temel olarak internette yaptığınız veri trafiğini farklı coğrafi konumdaki bir bilgisayara yönlendiriyor ve size bu farklı coğrafi konumdaki bilgisayardan internete bağlanıyormuş gibi internette gezinti yapma imkanı veriyor. Bu sayede bölge kısıtlamalarını ve internet sansürünü aşabiliyor, Wikipedia gibi engellenen sitelere giriş yapabiliyorsunuz.

ProtonVPN'in ücretsiz servisi belli kısıtlamalara sahip. Bu kısıtlamalar arasında veri transfer limitinin olmaması sevindirici. Yani ProtonVPN ile kotayı düşünmeden gezinti yapabilirsiniz. Buna rağmen ProtonVPN'in ücretsiz servisi hız limitine sahip, kullanıcılara az sayıda sunucu seçeneği sunuluyor ve P2P (torrent) dosya transferleri desteklenmiyor. Yine de yasaklı ve bölge kısıtlamalı sitelere girmek istiyorsanız ProtonVPN güvenilir ve kullanışlı bir araç.