Remo Repair MOV, Windows kullanıcıları için hazırlanmış en iyi MOV ve MP4 video dosyası onarma programı. Oynatılmayan, bozuk, hasarlı Mov ve MP4 uzantılı video dosyalarını onarmak için tek yapmanız gereken; dosyayı seçmek ve “Repair” butonuna tıklamak.

Kodak, Canon, Nikon, FujiFilm, Sony ve diğer dijital kameralar, Go Pro, akıllı telefonlar (Android ve iPhone) ile çekilen videoların oynatılmasında sorun yaşanması durumunda kullanabilecek, en basit ve etkili video dosyası onarma programı diyebilirim. Video oynatıcıda oynatılamayan, bozuk - hasarlı olmasından kaynaklı hata mesajıyla karşılaştığınız videolarınız için bu programı kullanmanızı öneririm. Mov ve MP4 formatındaki videoyu hızlıca onararak istenilen bir video oynatıcıda görüntülemeye hazır getiren kolay kullanımlı bir program.

Video dosyalarını onarmak dışında QuickTime Player’da karşılaştığınız bir hatayı çözümlemek, videodaki sesin senkronizasyon sorununu gidermek, kodek sorunlarını çözmek veya aktarım sırasında kesinti nedeniyle bozulan videoyu düzeltmek için de kullanabileceğiniz etkili bir video onarma programı olan Remo Repair MOV, ses tarafında sowt - RAW - mp4a, video tarafında avc1 - mp4v - mjpeg video dosya kodeklerini destekliyor.

Remo Repair MOV Özellikleri: