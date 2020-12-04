RestoMenum, cafe restoran adisyon programıdır. Cafe ve restoranlar için tasarlanmış adisyon programı, kurulum gerektirmemesi, ücretsiz güncelleme desteği, farklı cihazlardan yönetme, taahhüt ve bakım ücreti istememesi ile öne çıkıyor. Hemen yukarıdaki RestoMenum İndir butonuna tıklayın, sipariş sistemi adisyon programı ile sipariş işlemlerinizi daha kolay yönetin!

RestoMenum İndir

RestoMenum, sipariş sistemi ve dijital QR (karekod) menü ile öne çıkan en iyi kullanışlı restoran kafe adisyon yazılımı ve ücretsiz 30 gün deneme şansına sahipsiniz. Günden güne gelişen adisyon programını diğerlerinden ayıran özelliklerden bahsetmem gerekirse;

Raporlama: Ürünlerinizin raporlarını ve satış grafiklerinizi görebilirsiniz.

Hesap Açıklarına Son! RestoMenum kullandığınız süre boyunca hesap açıklarıyla karşılaşmazsınız.

Karışıklığa Son: Yapılan tüm işlemler kayıt altına alındığından dolayı bir ürün üzerindeki sipariş hazırlama ve ödeme sürecinin kimler tarafından yürütüldüğünü tek tek görebilirsiniz.

Gider Yönetimi: Gider yönetimi sayesinde çalışanlarınızın aylık maaşlarını ve işletmenizin tekrarlanan giderlerini tanımlayabilirsiniz.

Stok ve Maliyet: Ürünlerinize stok ve maliyet miktarı girerek dijital olarak takibini yapabilirsiniz. İşletmenizin gerçek karlılığını hesaplayabilirsiniz.

Adisyon programı RestoMenum, farklı paketler sunuyor. 1 ay, 6 ay veya yıllık paket, hangi paketi seçerseniz seçin 1 ay ücretsiz QR menü hizmeti sunuluyor, 1 ay deneme süreniz var, bakım ücreti vermiyorsunuz, güncelleme ücreti de yok.