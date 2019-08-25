Samsung Galaxy cihazınızı büyük ekranda kullanmak için monitörünüze veya TV'nize bağlayın. Yalnızca bir USB kablosuyla, telefonunuzun PC ve Mac'teki olanaklarını Samsung DeX ile kullanmaya başlayın.

Günlük olarak telefonunuzdan yaptığınız şeyleri düşünün: Samsung DeX, küçük ekrandan büyüğüne sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar, böylece aynı anda birden fazla şey yapabilirsiniz. Çoklu görevi bir sonraki seviyeye taşıyın. Samsung DeX modunda, telefonunuzu hala kullanırken videolar, resimler ve belgeler gibi şeylere daha geniş ekranda yakından bakabilirsiniz.

Metinleri kontrol ederken monitörden film izleyin veya odak noktanızı bozmadan belgeleri gözden geçirirken bir görüşme yapın. Samsung DeX ile daha fazla şey yapmak için iki ekrana sahip olacaksınız.