ScreenTake, ekran görüntülerinizi tek tuşla hızlıca almanızı veya hareketli GIF ekran kaydı yapmanızı sağlayan ve kısa link alabileceğiniz pratik bir uygulamadır. Rakiplerine göre artı özelliklere sahip olan program, yalnızca Windows için sunulurken aynı zamanda hızlı çalışmasıyla başarısını kanıtlıyor.

ScreenTake'in ön plana çıkan özelliklerinden biri, ekran görüntüsü almak istediğiniz pencereyi seçerek otomatik olarak kendisi alabiliyor olması. Ayrıca birden fazla ekran görüntüsü almanız gerekiyorsa, sessiz modu açabilir ve ekran görüntüsü almaya başlayabilirsiniz. Daha sonra da program simgesinden "Sessiz Modları Göster" tuşuna tıklayarak işinizi tamamlayabilirsiniz. Böylelikle işleminizi hızla halledebilirsiniz.

Aldığınız ekran görüntüsüne çizimler yapabilir ve notlar alabilirsiniz. Eklediğiniz çizimleri taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya değiştirebilirsiniz. Ayrıca GIF desteği ile artı bir özellik sunan ScreenTake, pek çok ortama paylaşılabilir bağlantı sunmasıyla da dikkat çekiyor.

ScreenTake Özellikleri