Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 7'nin sürüm adayı versiyonunu kullanmak istemeyen kullanıcılar için hazırlanmış ve Windows XP işletim sisteminde çalışan Seven Transformation Pack, sisteminizin özelliklerine bağlı olarak Windows 7'nin birçok masaüstü özelliğini bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde getiriyor.

Windows XP veya 2003 işletim sistemi kullanıyorsanız ve Windows 7'nin arayüzünü kullanmak istiyorsanız kurabileceğiniz bu masaüstü teması ile eski işletim sisteminiz yeni bir Windows 7 görünümüne sahip olabilir.

Sürekli olarak geliştirilen uygulama Windows 7'nin sahip olduğu birçok kullanıcı arayüzü özelliği bilgisayarına kurmak isteyen Windows XP kullanıcıları için güzel bir seçenek.

Boot/Başlangıç Ekranı

Açılış/Giriş Ekranı

Yeni msstyles dosyaları (Görsel tarzda)

Yeni masaüstü ve dosya ikonları

Yeni araç çubuğu ikonları

İşlem diyalog ekranı

Ses şeması

Sistem çubuğu ekranı

Yeni ekran kağıtları

Windows 7'nin popüler özellikleri

Ve çok daha fazlası

Seven Transformation Pack'i kurmadan önce XP işletim sisteminizin varsayılan ayarlarında olması uygulamanın sağlıklı ve sorunsuz çalışması için oldukça önemlidir. Varsayılanın dışındaki tema değişikliklerine sahip olan kullanıcılar sistemlerini varsayılan XP görünümüne getirip ardından Seven Transformation Pack'i kurmalıdır.

Önemli! Programı kurulumu bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak uzun sürebilmektedir. Kurulum bittikten sonra bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Ardından XP işletim sisteminiz Windows 7 görünümünde açılacaktır. Yeniden başlatmanın ardından gelecek olan ilk açılışta Seven Transformation Pack uygulama penceresi açılacak ve sistem özelliklerinize bağlı olarak görsel ayarlarınızı değiştirebileceğiniz bölüm görüntülenecektir. Bu ekrandan tüm ayarlarınızı kişiselleştirebilir ve Windows 7'nin belirli bazı özelliklerini devre dışı bırakabilir veya aktif hale getirebilirsiniz.

Önemli! Programı kaldırmak için "Başlat" menünüzde bulunan Seven Transformation Pack uygulamasını çalıştırın ve ilk ekran görüntüsünde sarı ile belirlenmiş olan alandan programı kaldırma butonuna tıklayın. Sisteminizden program kaldırılacak ve sisteminiz baştan başlatılacaktır.