Shattered içerisinde korku, fantazi ve hayatta kalma öğelerini bir araya getiren bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Orta Çağ'da geçen bir hikayeye sahip olan Shattered'da Rinnoden Dağları adlı bölgede geçen olaylar konu alınıyor. Bu bölgede bir gün yaşayan ölülerin izleri görünüyor ve zombiler köylüleri ve bölgedeki bütün hayatı katletmek için harekete geçiyor. Zombiler, korkunç yaratıklar olmalarına rağmen ışığa maruz kaldıklarında yok oluyorlar, bu nedenle sadece geceleri dışarı çıkabiliyorlar ve karanlık, gündüz kapalı alanlarda saklanmak zorunda kalıyorlar. Bu durumdan faydalanan köy büyücüsü büyülü bir sunak yaratarak etraftaki dağları aydınlatıyor ve köylüleri uzun bir süre boyunca zombilere karşı korumayı başarıyor. Fakat büyülü sunak bir gün parçalanıyor ve etkisi ortadan kalkıyor. Zombiler tekrar ortaya çıktığında da köylüler hayatlarını kurtarmak için kaçışıyor. Biz ise köylülerden birinin yerine geçiyoruz ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için savaşıyoruz.

FPS oyunları gibi birinci şahıs bakış açısıyla oynanan Shattered'da temel amacımız etrafa dağılmış kristal parçalarını bularak onları sunağa geri döndürmek ve sunağı onarmak. Fakat bu iş için dağların arasındaki karanlık yerlere dalmamız, zombilerle yüzleşerek yolumuzu bulmamız gerekiyor. Oyunda meşale ışığı ile yolunuzu bulmaya çalışırken beklenmedik olaylarla karşılaşabiliyorsunuz.

Shattered'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.8 GHz işlemci

- 6 GB RAM

- 256 MB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 260, ATI Radeon HD 5670 veya Intel HD 4600 ekran kartı

- DirectX 11

- 1 GB boş depolama alanı

- Ses kartı