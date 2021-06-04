Soda PDF, Adobe Acrobat Reader'a en iyi alternatif PDF programıdır.
Soda PDF, yalnızca bir PDF okuyucu veya PDF görüntüleyici değil, popüler PDF programı Acrobat Reader’a en iyi alternatif olarak profesyonel bir çözümdür. Mükemmel düzenleme araçları ve standart bir kullanıcı arayüzü ile Soda PDF, PDF belge oluşturmadan görüntülemeye, düzenlemeden dönüştürmeye belgeler özelleştirme olanağı sağlar. Soda PDF son sürümü ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
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Soda PDF, kullanımı kolay PDF araçları içerir. Belgelerinizi yalnızca birkaç tıklamayla düzenleyin, birleştirin, dönüştürün, sıkıştırın, imzalayın ve şifreleyerek koruyun. PDF dosyalarınıza herhangi bir platformdan online veya internete gerek duymadan erişin. Bilgisayarınızda başlayın, Dropbox, Google Drive, SharePoint veya Evernote’a kaydedin ve işi telefonunuzda bitirin. Birden fazla PDF dosyasını hızlıca dönüştürün. Taranan belgeleri veya görselleri yalnızca birkaç tıklamayla düzenlenebilir PDF’lere dönüştürün. PDF dosyalarınızı bir parolayla veya belirli izinlerle güvenli hale getirin, PDF’leri başka formatta dışa aktarın veya PDF/A formatını kullanarak verilerinizi arşivleyin.
- PDF’lerinizi düzenleyin: PDF’nizde metin oluşturun, değiştirin veya kaldırın. Paragraflar ekleyin, damga oluşturun, işaretleyin. Dosyaları tek sayfa hale getirin veya tek tek PDF’lere bölün.
- PDF’lerinizi birleştirin ve sıkıştırın: Belgelerinizi biçimini kaybetmeden şekillendirin. Word, Excel ve PowerPoint gibi çeşitli dosya türlerini bir PDF’te birleştirin. PDF’lerinizdeki sayfaları kolaylıkla yeniden düzenleyin veya silin. Kalite kaybı olmadan PDF’lerin boyutunu azaltın.
- PDF oluşturun ve dönüştürün: Çizimden, taramadan URL veya herhangi bir belge formatından PDF’ler oluşturun.
- OCR: Bir görseldeki metni otomatik olarak tarayın. Tek tek veya birden çok sayfa aralığını düzenlenebilir PDF’lere dönüştürün.
- E-İmza: E-imza ile her yerden imzalayın. İmzaları takip edin, hatırlatıcılar gönderin ve imzaları yönetin.
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