Soda PDF, yalnızca bir PDF okuyucu veya PDF görüntüleyici değil, popüler PDF programı Acrobat Reader’a en iyi alternatif olarak profesyonel bir çözümdür. Mükemmel düzenleme araçları ve standart bir kullanıcı arayüzü ile Soda PDF, PDF belge oluşturmadan görüntülemeye, düzenlemeden dönüştürmeye belgeler özelleştirme olanağı sağlar. Soda PDF son sürümü ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

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Soda PDF, kullanımı kolay PDF araçları içerir. Belgelerinizi yalnızca birkaç tıklamayla düzenleyin, birleştirin, dönüştürün, sıkıştırın, imzalayın ve şifreleyerek koruyun. PDF dosyalarınıza herhangi bir platformdan online veya internete gerek duymadan erişin. Bilgisayarınızda başlayın, Dropbox, Google Drive, SharePoint veya Evernote’a kaydedin ve işi telefonunuzda bitirin. Birden fazla PDF dosyasını hızlıca dönüştürün. Taranan belgeleri veya görselleri yalnızca birkaç tıklamayla düzenlenebilir PDF’lere dönüştürün. PDF dosyalarınızı bir parolayla veya belirli izinlerle güvenli hale getirin, PDF’leri başka formatta dışa aktarın veya PDF/A formatını kullanarak verilerinizi arşivleyin.