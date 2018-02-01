Sony Xperia Companion (Sony PC Companion), Sony marka Android telefonlar için güncelleme, yedekleme ve onarım programı. Sony Xperia akıllı telefona sahipseniz yazılım güncellemesinden rehber ve galeri yedeklemeye her şeyi sunan Sony PC Companion, bilgisayarınızda kesinlikle yüklü olmalı.

Sony Xperia akıllı telefonunuzun içeriğini bilgisayarınıza yedeklemek ve geri yüklemek, yeni yazılım güncellemelerini indirip yüklemek, yazılımsal sorunları onarmak ve içerik aktarmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program Sony Xperia Companion. Windows ve MAC sistemli bilgisayarlara yüklenebilen Xperia içerik ve yazılım yönetme programının kullanımı da yüklemesi kadar basit.

Telefon üzerinden güncelleme ve yedekleme yapmaktan daha hızlı ve sorunsuz. Şöyle ki; Android telefonunuzun tüm içeriğini bilgisayarınıza yedekleyip buluttan daha hızlı şekilde yedeğinizi geri yükleyebilirsiniz. Rehberiniz, mesajlarınız, takviminiz, resim ve videolarınız dahil tüm içerikler için yedek oluşturma, daha da güzeli eksi Android telefon veya iPhone’unuzdan içerikleri aktarma şansına sahipsiniz. Yedekleme ve geri yükleme dışında yazılım güncellemesini almak için de kullanabilirsiniz. OTA’dan farklı olarak yazılım güncelleme esnasında bir sorun olması durumunda yazılım onarımı ile çözebilirsiniz. Cihazınızda ne var ne yok yine bu programla görebilirsiniz.

Sony Xperia Companion Özellikleri: