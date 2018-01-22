SOS, nişan alma yeteneklerinizi keskin algılarınızla birleştirmenizi gerektiren FPS türünde bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

SOS, bizi PUBG gibi battle royale oyunlarındakine benzer bir şekilde geniş bir adaya bırakıyor. Tropikal bir cennet olan La Cuna adlı bu adada bizimle birlikte 15 oyuncu daha adaya gönderiliyor. Bütün oyuncuların ortak amacı ise adadan kurtulabilmek. Bunun için gizemli bir antik eşyanın yerini keşfetmemiz, eşyayı bulduktan sonra kurtarma ekiplerine sinyal vermemiz ve kurtarma helikopterinde kendimize bir yer kazanarak bu zorlu mücadeleyi sonlandırmamız gerekiyor.

SOS'da konuk olduğumuz La Cuna adası, kristal gibi suları ve palmiye ağaçlarıyla ideal bir tatil yeri gibi görünse de aslında içinde cehennem barındırıyor. Adanın tek sakinleri biz değiliz, korkunç canavarlar da La Cuna'da kol geziyor. Bu nedenle antik eşyayı bulmak başlı başına bir mücadele haline geliyor. Bu da yetmezmiş gibi antik eşyanın peşinde tek biz olmadığımız için kurtulabilmek adına diğer oyuncular bize saldırabiliyor. Oyunda diğer oyuncularla ortak bir şekilde çalışmayı deneyebilirsiniz, dilerseniz onlara tuzak da kurabilirsiniz.

30 dakikalık maç süresi bulunan SOS'da oyuncular gerçek hayatta olduğu gibi yalnızca bağırma mesafesindeki oyuncularla iletişim kurabiliyorlar. Her maçta sadece 3 oyuncu kurtulabiliyor. SOS minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 işletim sistemi)

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.8 GHz AMD Athlon X2 işletim sistemi

- 8 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı