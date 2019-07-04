Speedify, güvenli, hızlı ve güvenilir VPN programı arayan Windows kullanıcıları için en iyi seçeneklerden biri. Tüm internet bağlantılarını aynı anda kullanabilmesi ile dikkat çeken VPN programı, yükleme (upload) veya indirme (download) yaparken, webde gezinirken ve canlı yayın yaparken hız konusunda üzmüyor.

Güvenlik, hız, güvenilirlik odaklı VPN programı Speedify, kanal bağı teknolojisiyle diğer VPN programlarından ayrılıyor. Bu teknoloji, WiFi, 3G, 4G ve kablolu bağlantıları aynı anda kullanmanıza izin vererek online olarak yaptığınız her şeyi hızlandırıyor. İnternet trafiğinizi hücresel ve WiFi bağlantıları üzerinde paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirmenizi ve de internetten yayın yapmanızı mümkün kılıyor. Full hızda dosya aktarımı (yükleme, indirme ve paylaşma) sunmasının yanında video izleme platformlarında içerikleri ultra yüksek çözünürlükte yüksek hızda izlemenize imkan veriyor. Ayrıca hackerlar, internet servis sağlayıcıları ve ağınızı izleyenleri uzak tutarak kişisel iletişim, bilgi ve verilerinizi güvende tutuyor.

Speedify, ücretsiz planda 5GB veri kullanımına izin veriyor ancak diğer VPN programlarının aksine hesap oluşturmanız gerekmiyor. Daha da güzeli ücretsiz planda VPN’in öne çıkan tüm özelliklerini (süper güvenli şifreleme, kanal bağı, yedek mod, otomatik yük devretme, hata düzeltme, dünya genelinde sunucular vs.) kullanabiliyorsunuz.