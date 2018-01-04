StopAd, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir reklam engelleme yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Basit kullanımı ve güçlü özellikleriyle karşımıza çıkan StopAd, hiç bir reklamı gözünden kaçırmıyor.

İnternette gezinirken karşınıza çıkan reklamlardan kurtulmanız için yardımcı olan StopAd, vazgeçilmezlerinizi arasında yer alacak türden bir yazılımdır. Tarayıcı fark etmeksizin her türlü reklamdan kurtulabileceğiniz program ile daha hızlı bir internet deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Popup reklamlarından bannerlere kadar pek çok farklı türde reklamın önüne geçebileceğiniz StopAd, mutlaka bilgisayarlarınızda olması gereken bir yazılımdır. Tamamen ücretsiz olan uygulamada gizliliğinizi de koruyorsunuz. Veri kullanımınızı da belirli oranlarda azaltan StopAd, laptoplarınızın pil ömrünü de uzatabiliyor.

StopAd programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.