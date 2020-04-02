Streamlabs OBS piyasadaki en hızlı kurulum sürecine sahip ücretsiz ve güvenilir bir canlı yayın uygulamasıdır. İster acemi ister deneyimli bir yayıncı olun, Streamlabs OBS kanalınızla etkileşim kurmak, büyümek ve para kazanmak için oluşturulmuş araçlarla en iyi yayın deneyimini sunar.

İzleyici ve yayıncı için daha iyi bir yayın deneyimi sağlamak üzere tasarlanmış iki düzineden fazla özelleştirme aracı geliştirildi. Bu widget'lar yayın takibini kolaylaştırıyorken yayının daha kişiselleştirilebilir olmasını sağlıyor.

Streamlabs'te 250'den fazla ücretsiz tema var. İçerik oluşturucular için birinci sınıf araç kiti Streamlabs Prime ile aynı zamanda sektördeki en iyi tasarımcılar tarafından oluşturulan yüzlerce premium temayı da alabilirsiniz.

Streamlabs CPU kullanımınızı minimumda tutar. Özel ayarlarınız için size önerilen ayarları sunmak için internet hızınızı ve bilgisayar donanımınızı otomatik olarak tarayabilir.