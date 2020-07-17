Surgeon Simulator 2 İndir: PC'deki en iyi ameliyat simülasyon oyunu
Surgeon Simulator 2 indirerek PC’nizde en iyi ameliyat simülasyon oyununa sahip olursunuz. İlk olarak 2013’te piyasaya sürülen ve YouTuber’ların favori oyunları arasında olan Surgeon Simulator’ın devam oyununda daha derin ameliyatlar gerçekleştirmeniz isteniyor. 4 oyunculu co-op modundan yepyeni laboratuvar oluşturma aracına kadar, tamamen yenilenen devam oyununda harika bir tıbbi tesisi keşfetmeye hazır olun.
PC ve mobilde oynanabilen en iyi ameliyat simülatörünün gülmekten öldüren devam oyunu Surgeon Simulator 2 ile fizik temelli kargaşa geri dönüyor. Yepyeni ameliyatlar, 4 oyunculu eşli oyun ve özgün Bossa Labs Yaratım modu ile yenilenen oyunda mucizelerle dolu sağlık tesisini keşfediyorsunuz.
Surgeon Simulator 2 PC Oynanış Detayları
- Tamamen yeni çok oyunculu ile birlikte gerçek eşli oyun deneyimini yaşayın: Surgeon Simulator 2’nin çok oyunculu oyun deneyiminde kendinizi yeni fizik tabanlı pandemonium seviyesine hazırlayın. Kalp nakillerinden protez bacak ameliyatına kadar her şeyi ele alırken diğer üç cerrahın yanında oynayın. Diğer cerrahlar yardım mı edecek yoksa engel mi olacak?
- Bossa Labs Yaratım Modunu deneyimleyin: Bossa Labs Yaratım Modu ile sınırsız yaratıcılık dünyasını keşfedin. Her seviyedeki oyuncu düşünülerek tasarlandı. Kullanımı kolay sezgisel araç seçimiyle kendi bölümlerinizi oluşturun ve en fazla üç arkadaşınızla birlikte gerçek zamanlı olarak eşli oynamayı deneyimleyin.
- Hikaye Modunda gizemli sağlık tesisini keşfedin: Surgen Simulator 2’nin tamamen yeni bulmaca tabanlı oynanış sunan Hikaye Modunda beyinleri stetoskopla ilk dinleyen siz olun. Tam bir beyin ameliyatı olmasa da zorlu testlerle karşılaşacaksınız. Boss Labs sağlık tesisinde birçok mucize göreceksiniz.
Surgeon Simulator 2 PC Sürümleri
Surgeon Simulator 2 PC'ye Standard Ediiton ve Deluxe Edition olmak üzere iki sürümle çıkış yapıyor. Deluxe Edition şunları içeriyor:
- Surgeon Simulator 2 temel oyunu
- Kapalı Beta erişimi (7-9 Ağustos 2020)
- Sezon Bileti erişimi (3 Genişleme Paketi. Her biri şunları içerir: Mini Hikaye, 1 Yeni Karakter ve Açılabilecek Yeni Görünüm Öğeleri)
- 50'ler Super Hero görünüm seti (tüm karakterler tarafından kullanılabilen 4 öğe)
- Mad Scientist görünüm seti (tüm karakterler tarafından kullanılabilen 4 öğe)
- Surgeon Simulator 1 Wrist Watch görünüm öğesi
- Surgeon Simulator 1 Orijinal oyun müzikleri
- Surgeon Simulator 2 orijinal oyun müzikleri
Surgeon Simulator 2 PC Ne Zaman Çıkıyor?
Surgeon Simulator 2 PC, kapalı beta 7-9 Ağustos 2020 arasında erişime açılacak. Oyun, 27 Ağustos 2020'de çıkış yapacak.
Surgeon Simulator 2 PC Sistem Gereksinimleri
Surgeon Simulator 2 PC minimum ve önerilen sistem gereksinimi şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimi
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz
- Bellek: 6GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 550Ti
- DirectX: 11.0
- Depolama: 10GB Sabit Disk
Önerilen Sistem Gereksinimi
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 - 4670
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 770
- DirectX: 11.0
- Depolama: 10GB Sabit Disk
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