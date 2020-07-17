Surgeon Simulator 2 indirerek PC’nizde en iyi ameliyat simülasyon oyununa sahip olursunuz. İlk olarak 2013’te piyasaya sürülen ve YouTuber’ların favori oyunları arasında olan Surgeon Simulator’ın devam oyununda daha derin ameliyatlar gerçekleştirmeniz isteniyor. 4 oyunculu co-op modundan yepyeni laboratuvar oluşturma aracına kadar, tamamen yenilenen devam oyununda harika bir tıbbi tesisi keşfetmeye hazır olun.

PC ve mobilde oynanabilen en iyi ameliyat simülatörünün gülmekten öldüren devam oyunu Surgeon Simulator 2 ile fizik temelli kargaşa geri dönüyor. Yepyeni ameliyatlar, 4 oyunculu eşli oyun ve özgün Bossa Labs Yaratım modu ile yenilenen oyunda mucizelerle dolu sağlık tesisini keşfediyorsunuz.

Surgeon Simulator 2 PC Oynanış Detayları

Tamamen yeni çok oyunculu ile birlikte gerçek eşli oyun deneyimini yaşayın: Surgeon Simulator 2’nin çok oyunculu oyun deneyiminde kendinizi yeni fizik tabanlı pandemonium seviyesine hazırlayın. Kalp nakillerinden protez bacak ameliyatına kadar her şeyi ele alırken diğer üç cerrahın yanında oynayın. Diğer cerrahlar yardım mı edecek yoksa engel mi olacak?

Bossa Labs Yaratım Modunu deneyimleyin: Bossa Labs Yaratım Modu ile sınırsız yaratıcılık dünyasını keşfedin. Her seviyedeki oyuncu düşünülerek tasarlandı. Kullanımı kolay sezgisel araç seçimiyle kendi bölümlerinizi oluşturun ve en fazla üç arkadaşınızla birlikte gerçek zamanlı olarak eşli oynamayı deneyimleyin.

Hikaye Modunda gizemli sağlık tesisini keşfedin: Surgen Simulator 2’nin tamamen yeni bulmaca tabanlı oynanış sunan Hikaye Modunda beyinleri stetoskopla ilk dinleyen siz olun. Tam bir beyin ameliyatı olmasa da zorlu testlerle karşılaşacaksınız. Boss Labs sağlık tesisinde birçok mucize göreceksiniz.

Surgeon Simulator 2 PC Sürümleri

Surgeon Simulator 2 PC'ye Standard Ediiton ve Deluxe Edition olmak üzere iki sürümle çıkış yapıyor. Deluxe Edition şunları içeriyor:

Surgeon Simulator 2 temel oyunu

Kapalı Beta erişimi (7-9 Ağustos 2020)

Sezon Bileti erişimi (3 Genişleme Paketi. Her biri şunları içerir: Mini Hikaye, 1 Yeni Karakter ve Açılabilecek Yeni Görünüm Öğeleri)

50'ler Super Hero görünüm seti (tüm karakterler tarafından kullanılabilen 4 öğe)

Mad Scientist görünüm seti (tüm karakterler tarafından kullanılabilen 4 öğe)

Surgeon Simulator 1 Wrist Watch görünüm öğesi

Surgeon Simulator 1 Orijinal oyun müzikleri

Surgeon Simulator 2 orijinal oyun müzikleri

Surgeon Simulator 2 PC Ne Zaman Çıkıyor?

Surgeon Simulator 2 PC, kapalı beta 7-9 Ağustos 2020 arasında erişime açılacak. Oyun, 27 Ağustos 2020'de çıkış yapacak.

Surgeon Simulator 2 PC Sistem Gereksinimleri

Surgeon Simulator 2 PC minimum ve önerilen sistem gereksinimi şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz

Bellek: 6GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 550Ti

DirectX: 11.0

Depolama: 10GB Sabit Disk

Önerilen Sistem Gereksinimi