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Sushi Browser v0.5.0 (windows)
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  5. Sushi Browser - Alternatif İnternet Tarayıcısı

Sushi Browser

v0.5.0
windows
Sushi Browser
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Sushi Browser - 1
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Murat İşçi
Murat İşçi

Sushi Browser ile internette sörf yaparken daha keyifli bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Sushi Browser, bilgisayarlarınıza kurabileceğiniz hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Basit kurulumu ve kullanılışıyla dikkat çeken tarayıcı ile internet deneyiminizi geliştirebiliyorsunuz.

Gelişmiş bir internet tarayıcısı arayanların derdine derman olabilecek tarzda bir tarayıcı olan Sushi Browser, farklı özellikleri ve kullanışlı menüleriyle kullanıcı dostu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu panel özelliğiyle göz dolduran tarayıcıda aynı anda birden fazla internet sitesinde sörf yapabilliyorsunuz. Kendi içerisindeki dosya gezginiyle de bilgisayarınızdaki dosyalara kısayoldan erişim imkanı sunan Sushi Browser, bir çok işinizi görebilecek tarzda bir tarayıcıdır. Bilgisayarınızdaki varsayılan tarayıcınıza ek olarak kullanabileceğiniz Sushi Browser'ı çok sevebileceğinizi de söyleyebilirim.

Sushi Browser Özellikleri

  • Çoklu panel
  • Ekranı en yüksek oranda kullanma imkanı
  • Uzantı araçları
  • Gelişmiş faydalı fonksiyonlar

Sushi Browser programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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