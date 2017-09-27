Sushi Browser, bilgisayarlarınıza kurabileceğiniz hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Basit kurulumu ve kullanılışıyla dikkat çeken tarayıcı ile internet deneyiminizi geliştirebiliyorsunuz.

Gelişmiş bir internet tarayıcısı arayanların derdine derman olabilecek tarzda bir tarayıcı olan Sushi Browser, farklı özellikleri ve kullanışlı menüleriyle kullanıcı dostu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu panel özelliğiyle göz dolduran tarayıcıda aynı anda birden fazla internet sitesinde sörf yapabilliyorsunuz. Kendi içerisindeki dosya gezginiyle de bilgisayarınızdaki dosyalara kısayoldan erişim imkanı sunan Sushi Browser, bir çok işinizi görebilecek tarzda bir tarayıcıdır. Bilgisayarınızdaki varsayılan tarayıcınıza ek olarak kullanabileceğiniz Sushi Browser'ı çok sevebileceğinizi de söyleyebilirim.

Sushi Browser Özellikleri

Çoklu panel

Ekranı en yüksek oranda kullanma imkanı

Uzantı araçları

Gelişmiş faydalı fonksiyonlar

Sushi Browser programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.