Tetris Effect, blokları yerleştirmeye dayalı efsane bulmaca oyunu Tetris’in günümüz teknolojileriyle geliştirilmiş sürümü. Monstars ve Resonair tarafından geliştirilen, Enhance Games tarafından yayınlanan yeni nesil Tetris oyunu Tetris Effect, PC’de Epic Games Mağazası’ndan indirilebiliyor. Bir zamanların popüler bulmaca oyununu oynadıysanız, nostalji yaşamak için indirin.

90’larda oldukça popüler olan el oyun konsolu Tetris ile tanışmış olun olmayın blok yerleştirme, eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız Tetris Effect’i tavsiye ederim. Rez Infinite ve efsanevi puzzle oyunu Lumines’in yapımcıları tarafından hazırlanan yeni Tetris oyunu, klasik olarak veya Oculus Rift, HTC Vive gibi sanal gerçeklik (VR) gözlüklerle oynanıyor. 4K veya daha yüksek çözünürlükte, 200 FPS’ye kadar (veya Vsync devre dışı bırakılarak sınırlandırma olmaksızın daha yüksek hızda) çalışabiliyor ve ultra geniş monitör desteğinin yanı sıra hem iki boyutlu hem de VR olarak oynama için PS4 sürümünde bulunmayan diğer genişletilmiş oyun ve grafik seçenekleri içeriyor.

Oyuncuların daha önce hiç görmediği, duymadığı ve hissetmediği bir Tetris oyunu olarak öne çıkan Tetris Effect, müzik, arka plan, ses ve özel efektler oynanış tarzına göre değişiyor. 10’dan fazla oyun modu ve 30’dan fazla farklı aşama ile Tetris Effect, bitmeyen eğlence sunuyor.

Tetris Effect PC Oynanış Detayları

VR isteğe bağlı : Standart oyun kumandaları, Vive kumandaları ve Oculus Remote ve Touch kumandalarının tamamı destekleniyor.

Yepyeni Zone mekaniği : Zone içine girerek zamanı durdurabilir, oyun bitti dediğiniz noktada kurtulabilir veya ekstra sıra temizleme puanları kazanarak bonus ödüller kazanabilirsiniz.

30’dan fazla farklı aşama : Her biri oynayarak ilerledikçe gelişip değişen, müziği, ses efektleri, grafik stili ve arka planı farklı aşamalar

Gelişmiş PC görselleri ve daha fazlası : Yüksek çözünürlük, sınırlandırılmamış kare hızı (FPS), artırılmış doku ve partikül efekti seçenekleri, ultra geniş monitör ve çok daha fazlasını destekler.

Tetris Effect PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

İşlemci: Intel i3-4340

Bellek: 4 GB RAM

Ekran: NVIDIA GTX 750 Ti eş değeri veya daha üstü

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 Uyumlu

Ek Notlar: VR için GTX 1070 veya üstü önerilir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

İşlemci: Intel i5-4590 (VR için gerekli)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran: NVIDIA GTX 970 eş değeri (VR için gerekli)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 Uyumlu

Ek Notlar: VR için GTX 1070 veya üstü önerilir

Tetris Effect PC Çıkış Tarihi

Tetris Effect, 23 Temmuz’da PC’ye çıkış yapacak.