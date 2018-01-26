Trailmakers farklı oyun türlerini birleştirerek eğlenceli bir içerik sunan sandbox türünde bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Trailmakers'da oyuncular medeniyetten bir hayli uzak bir dünyada yolculuk yapmaya çalışan kahramanların yerine geçiyorlar. Bu yolculuğumuzda dağları aşmamız, çölleri geçmemiz, tehlikeli bataklıklarda yol almamız gerekiyor. Bu iş için kullanacağımız aracı da biz inşa ediyoruz. Kaza yaptıkça aracımız parçalansa da daha iyi bir araç inşa edebilmekteyiz.

Trailmakers'da yol aldıkça aracımızı güçlendirecek parçaları keşfedebilmekteyiz. Oyunda araç inşa etmek bir hayli kolay, inşa ettiğiniz her şey küpler kullanılarak inşa edilebiliyor. Oyundaki küpler farklı özelliklere sahipler. Şekil, ağırlık ve fonksiyon açısından farklılık gösteren küpler inşa ettiğimiz aracın karakterini de belirlemekte. Küpleri kırabiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor ve parçalarıyla yeni şeyler inşa edebiliyorsunuz.

Zorlu arazilerde ralli yarışı yaptığınız bu yarış oyunu bir hayli geniş bir oyun dünyasına sahip. Oyunun sandbox modunda kısıtlama olmadan araç inşa etmenin keyfini çıkarabilmekteyiz. Oyunu arkadaşlarınızla oynayarak daha da eğlenceli hale getirebiliyorsunuz.

Trailmakers minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 3.1 GHz 4 çekirdekli Intel i5 4440 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 660 ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı