Trio Office, Microsoft Office programına ücretsiz alternatif arayanların Windows 10 mağazasında en çok indirdiği programların başında geliyor. 2019’da Windows PC kullanıcıları için indirilmeye açılan ücretsiz ofis programı Trio Office, Word, Excel ve PowerPoint’e en iyi alternatiflerden biri olup Microsoft Office, Google Dokümanlar, Google Tablolar, Google Slaytlar ve Windows için OpenOffice formatı ile uyumlu. Ücretsiz office programı arıyorsanız, Trio Office’i denemenizi öneririm.

Trio Office İndir (Ücretsiz Ofis Programı)

Trio Office ile birçok türde dosyayı açabilir ve düzenleyebilirsiniz;

Metin dosyalarını açma: Word Writer , OpenDocument formatlarına (.odt, .ott, .oth, .odm ve .fodt) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları (.sxw, .stw ve .sxg) açabilir. Microsoft Word, Apple Pages ve daha birçok kelime istemcide oluşturulmuş belgeleri, txt dosyalarını, XML ve HTML dosyalarını, .pdb (eBook) dosyalarını da açabilirsiniz.

, OpenDocument formatlarına (.odt, .ott, .oth, .odm ve .fodt) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları (.sxw, .stw ve .sxg) açabilir. Microsoft Word, Apple Pages ve daha birçok kelime istemcide oluşturulmuş belgeleri, txt dosyalarını, XML ve HTML dosyalarını, .pdb (eBook) dosyalarını da açabilirsiniz. Elektronik tabloları açma: Calc , OpenDocument formatlarına (.ods, .ots ve .fods) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları (.sxc ve .stc) açabilir. Microsoft Excel, Apple Numbers’da oluşturulmuş elektronik tabloları açabilirsiniz.

, OpenDocument formatlarına (.ods, .ots ve .fods) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları (.sxc ve .stc) açabilir. Microsoft Excel, Apple Numbers’da oluşturulmuş elektronik tabloları açabilirsiniz. Sunumları açma: Impress , OpenDocument formatlarına (.odp, .odg, .otp ve .fopd) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları açabilir. Microsoft PowerPoint, Apple Keynote ve diğer slayt hazırlama programlarında oluşturulmuş slaytları açabilirsiniz.

, OpenDocument formatlarına (.odp, .odg, .otp ve .fopd) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları açabilir. Microsoft PowerPoint, Apple Keynote ve diğer slayt hazırlama programlarında oluşturulmuş slaytları açabilirsiniz. Grafik dosyalarını açma: Draw , OpenDocument formatlarına (.odg, ve .otg) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları açabilir. Adobe Photoshop (.psd), AutoCad (.dxf) , Corel Draw (.cdr) ve diğer popüler grafik programlarındaki dosyaları açabilirsiniz. BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, SGV, GIF ve diğer formatta resim dosyalarını da sorunsuzca açar.

, OpenDocument formatlarına (.odg, ve .otg) ek olarak, OpenOffice.org tarafından kullanılan formatları açabilir. Adobe Photoshop (.psd), AutoCad (.dxf) , Corel Draw (.cdr) ve diğer popüler grafik programlarındaki dosyaları açabilirsiniz. BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, SGV, GIF ve diğer formatta resim dosyalarını da sorunsuzca açar. PDF dosyalarını açma: .pdf formatındaki belgeleri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Formül içeren dosyaları açma: Math, OpenDocument Formula (.odf) dosyalarına ek olarak, .sxm, .smf ve .mml formatındaki dosyaları açabilir.

Trio Office’deki Word Writer programı ile metin dosyalarını, Calc ile elektronik tablo dosyalarını, Impress ile sunumları, Draw ile çizimlerinizi ve PDF belgelerinizi kaydedebilirsiniz.