UFO VPN, Windows PC için ücretsiz VPN programları arasında en iyilerden biri. Dünyanın dört bir yanından 20 milyon kullanıcısı olan 1 numaralı ücretsiz VPN servisi UFO VPN ile herkese açık WiFi ağlarında çevrimiçi gizliliğinizi korur ve anonim kalırsınız, tüm web sitelerine erişim sağlarsınız, internette ultra güvenli koruma ile anonim olarak gezersiniz. PC, Surface ve tüm Windows ürünleri için en iyi VPN servisi, Android / iOS cihazlarınızı da korur.

UFO VPN, Tek bir VPN hesabı ile iOS, Android, Windows, Mac sistemli 5 cihazda VPN bağlantısına izin verir. 50’den fazla ülkede 2000’in üzerinde sunucu barındıran VPN servisi, ücretsiz kullanıcılar için de sınırsız veri ve sınırsız bant genişliği sunar. İnternette gezinirken aktivitelerinizi takip etmeye çalışanları önlemek için üst seviye banka sınıfı güvenlik ve AES 256-bit şifreleme ile trafiğinizi korur. İnternet sansürü, okul güvenlik duvarları, internet servis sağlayıcıların kısıtlamaları ve diğer sınırlamalardan etkilenmezsiniz. UFO VPN, kayıt tutmaz.

VPN programının kullanımı da çok basit. UFO VPN indirin ve bağlanmak için yalnızca Connect butonuna dokunun. Choose Location’a gelip istediğiniz bir ülkenin sunucusuna bağlanabilirsiniz. Bağlandıktan sonra özgür ve güvenli internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

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