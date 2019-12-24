VideoProc uygulaması ile Windows işletim sistemli bilgisayarlarınızda kaliteden ödün vermeden 4K video düzenleme ve kod dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Video düzenleme işlerinizde size büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm VideoProc uygulamasında, videolarınız üzerinde dilediğiniz düzenlemeyi gerçekleştirebilmeniz mümkün. GoPro, iPhone gibi cihazlardan çektiğiniz fazla hareketli videolar için stabilize etme seçeneği sunan VideoProc uygulamasında, arka plandaki istenmeyen gürültüleri de kaldırabilir veya azaltabilirsiniz.

Videolarınıza metin, logo, resim veya zaman gibi filigran ekleme seçeneklerini sunan VideoProc uygulamasında, balıkgözü lens bozulmalarını da düzeltebiliyorsunuz. http akışı için bir veya birden faza TS dosyasıyla M3U8 çalma listesi oluşturabileceğiniz VideoProc uygulaması 8K 4320p çözünürlüğe kadar yaygın tüm çözünürlükleri destekliyor. Ücretsiz deneme sürümünü indirebileceğiniz VideoProc uygulamasını yıllık 29.95 dolardan başlayan fiyatlarla da satın alabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri