Wonder Woman 2'nin Çıkış Tarihi Duyuruldu

DC Comics çizgi romanlarında yer alan karakterler arasında en sevilenlerden bir tanesi olmasının yanı sıra, en güçlü karakterler arasında da yer alan Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 2'nin çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

Kraliçe Hippolyta'nın kilden yaptığı ve sonrasında Tanrıça Afrodit'in can verdiği Wonder Woman, Yunan Tanrıları'nın ellerinin değmesi sebebiyle süper güçlere sahip olarak dünyaya gelmişti. Son yıllarda yapılan hikaye değişikliklerinden sonra bir anda Zeus'un kızı olma şerefine erişen Wonder Woman, her ne olursa olsun Yunan mitolojisinin içinden gelmiş ve bu sebeple hiç beklenmeyecek kadar güçlü olmuştu.

Justice League içerisinde Superman'den sonra en güçlü ikinci karakter olarak gösterilen, mermilere kafa atan ve neredeyse ölümsüzlüğe yaklaşan Wonder Woman, bir süre önce vizyona giren filmi ile bugüne kadar 385 milyon dolarlık hasılat yapmayı da başarmıştı. Bu başarının ardından hız kesmeyen DC Comics ve Warner Bros. yaptıkları açıklama ile Wonder Woman 2'nin resmi çıkış tarihini açıkladılar.

Başrolünde yine İsrailli yıldız Gal Gadot'un olacağı filmin yönetmenliğini ilk filmi de yöneten Patty Jenkins'in yapacağı ve filmin 13 Aralık 2019 tarihinde vizyona gireceği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

