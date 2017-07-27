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Yunan Polisi Azılı Bitcoin Dolandırıcısını Tutukladı

Alexander Vinnik

Yunan otoriteleri, ülkenin kuzeyindeki Halkididi adlı bölgede Bitcoin üzerinden kara para aklama operasyonlarını yöneten Rus vatandaşı Alexander Vinnik’i tutukladı. Amerikan polisi tarafından da aranan Vinnik’in 4 milyar dolar gibi bir meblağı Bitcoin platformu üzerinden akladığı iddia ediliyor.

Yunanistan’da alıkoyulan Alexander Vinnik’in tek vukuatı da kripto para birimleri üzerinden kara para aklamak değil. Vinnik ayrıca 2014 yılında gerçekleşen büyük Mt. Gox soygununun da başlıca şüphelilerinden biri. Şirketin o soygunda yarım milyar dolar kaybettiği biliniyor.

Mt. Gox soygunu 2014 yılında tamamlansa da aslında 2011 yılında bir hackerın sisteme sızmasıyla Vinnik’e Mt. Gox platformundan yarım milyar dolarlık Bitcoin gönderiliyor. Vinnik ise zamanla bu bedele denk gelen Bitcoin’i elden çıkartarak aklamış oluyor. Mt Gox soygunuyla bağlantısı olabileceği düşünülen şirketin CEO’su Mark Karpeles, 2015 yılında tutuklanmış, iki hafta kadar önce de mahkemede beraat etmişti. Vinnik’in yakalanmasıyla Karpeles’in üzerindeki kara bulutlar da dağılabilir.

Son zamanlarda yaşadığı yukarı yönlü dalgalanmalarla iştah kabartan Bitcoin, zaman zaman bu tür para aklama operasyonlarına da konu olabiliyor. Ancak platformun mali kontrol yönetimi oldukça sıkılaştırılmış durumda.

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Yazar: - 27.07.2017

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