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1 Milyar Kişi Her Gün WhatsApp Kullanıyor

whatsapp

Facebook tarafından satın alınmasından sonra hızla büyüyen WhatsApp, son verilere göre günde 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Ayrıca WhatsApp'ın hikaye paylaşma özelliği olan WhatsApp Status'ün (Durum) ise, günlük 250 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu açıklandı.

Bu verilere baktığımızda, dünyada ortalama her yedi kişiden biri WhatsApp kullanıyor. Geçtiğimiz 2016 yılında da günlük 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan WhatsApp, kullanıcı sayısında artış yaşamamasına rağmen kullanıcıların WhatsApp'ı kullanma süresini arttırmayı başardı. Özellikle yeni gelen görüntülü görüşme sayesinde WhatsApp, pek çok kullanıcının iletişim amaçlı uğrak noktası oldu.

whatsapp

Facebook tarafından paylaşılan rapora göre, Facebook'un en çok kullanılan uygulamasının WhatsApp olmadığını anlıyoruz. Instagram 700 milyon, Messenger 1.2 milyar ve Facebook 2 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip. Ayrıca dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de sosyal medya kullanımı yasak. Ortalama 1.4 milyar nüfuslu bu ülkenin sosyal medya pazarında Facebook, Instagram gibi uygulamalar yer alsaydı, Facebook şirketinin nasıl bir büyümeye sahip olacağını galiba tahmin edemezdik.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 27.07.2017

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