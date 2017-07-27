1 Milyar Kişi Her Gün WhatsApp Kullanıyor

Facebook tarafından satın alınmasından sonra hızla büyüyen WhatsApp, son verilere göre günde 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Ayrıca WhatsApp'ın hikaye paylaşma özelliği olan WhatsApp Status'ün (Durum) ise, günlük 250 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu açıklandı.

Bu verilere baktığımızda, dünyada ortalama her yedi kişiden biri WhatsApp kullanıyor. Geçtiğimiz 2016 yılında da günlük 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan WhatsApp, kullanıcı sayısında artış yaşamamasına rağmen kullanıcıların WhatsApp'ı kullanma süresini arttırmayı başardı. Özellikle yeni gelen görüntülü görüşme sayesinde WhatsApp, pek çok kullanıcının iletişim amaçlı uğrak noktası oldu.

Facebook tarafından paylaşılan rapora göre, Facebook'un en çok kullanılan uygulamasının WhatsApp olmadığını anlıyoruz. Instagram 700 milyon, Messenger 1.2 milyar ve Facebook 2 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip. Ayrıca dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de sosyal medya kullanımı yasak. Ortalama 1.4 milyar nüfuslu bu ülkenin sosyal medya pazarında Facebook, Instagram gibi uygulamalar yer alsaydı, Facebook şirketinin nasıl bir büyümeye sahip olacağını galiba tahmin edemezdik.

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